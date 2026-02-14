Fans begeistert von Anne Wünsches Valentine's-Day-Dessous

Valentinstag ist ein Feiertag für jedermann – ob vergeben oder solo. Das findet auch OnlyFans-Star Anne Wünsche (34), die seit ihrer Trennung im August vergangenen Jahres als Single durchs Leben geht. Nichtsdestotrotz schmeißt sie sich für diesen Tag in Schale: Auf Instagram überrascht sie ihre Fans mit ein paar heißen Schnappschüssen – natürlich passend zum Valentine's Day in sexy roten Dessous.

Annes Community ist begeistert von den Aufnahmen der 34-Jährigen. Neben zahlreichen Flammen-Emojis und Komplimenten finden sich auch die ein oder anderen Personen, die nicht abgeneigt wären, sie doch noch auf ein Last-Minute-Date auszuführen. "Ehrlich jetzt – wie viele Valentinstags-Nachrichten hast du heute schon bekommen? Ich will wissen, wie hart meine Konkurrenz ist", schreibt ein Anwärter. "Tolle Frau", bemerkt ein anderer.

Vor wenigen Wochen sah Annes Dating-Leben tatsächlich noch etwas anders aus. Vor ihrer Auswanderung nach Mallorca lernte die dreifache Mutter einen Mann kennen, den sie zunächst sehr sympathisch fand. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei aber nicht um "den Einen", wie sie kürzlich auf Instagram verriet: "Hat von meiner Seite aus leider nicht so gepasst. Aber es ist ein toller Mann. Nur nicht meiner – ich wünsche ihm nur das Beste."

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Februar 2026

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, OnlyFans-Creatorin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Content Creatorin