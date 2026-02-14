Adam Sandler entlarvt dreiste KI-Lüge über seine Tochter

Adam Sandler (59) nutzte einen ganz besonderen Moment, um mit einem hartnäckigen Internet-Gerücht aufzuräumen: Beim Santa Barbara International Film Festival, wo der Schauspieler den Maltin Modern Master Award entgegennahm, sprach er offen über einen viralen TikTok-Clip, in dem es um seine Tochter Sadie geht. "Es ist so eine ausgedachte, seltsame Geschichte, nach der mich Leute fragen. Und ich denke nur: 'Davon habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gehört'", erklärte er im Gespräch mit dem Magazin People.

In dem viralen Video erzählt Adam, dass er in einem Laden für 264.000 Euro Designer-Taschen gekauft habe, nachdem seine Tochter von einem Angestellten gedemütigt wurde. "Die Geschichte ist hundertprozentig erfunden und kein Wort davon ist wahr", sagte der Schauspieler nun. In dem Clip wurde scheinbar eine KI benutzt, die seine Stimme imitiert. Einräumen musste der Comedian dann aber doch etwas: "Es gibt auch eine Geschichte, dass ich um Mitternacht zu In-N-Out gegangen bin und einen Haufen Double-Doubles geholt habe, und ich muss sagen, diese Geschichte ist wahr. Also die stimmt. Die andere ist lächerlich", so Adam.

Privat gilt Adam als bodenständiger Familienmensch, der gerne gemeinsam mit seiner Frau Jackie (51) und den beiden gemeinsamen Töchtern Sadie und Sunny auf dem roten Teppich steht. Für Adam, der seit den 1990er-Jahren zu den bestbezahlten Schauspielern in Hollywood gehört, steht jedoch eines fest: Familienzeit und gemeinsame Alltagsmomente bedeuten ihm mehr als jeder berufliche Erfolg oder öffentliche Auftritt.

Getty Images Adam Sandler, Schauspieler

Getty Images Adam Sandler mit seinen Töchtern Sunny und Sadie Sandler

Getty Images Jackie, Adam, Sunny und Sadie Sandler bei der "Happy Gilmore 2"-Premiere in New York