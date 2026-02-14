Kelly Brook verrät: Sie und ihr Mann haben "jeden Tag Sex"

Kelly Brook (46) sorgt kurz vor dem Valentinstag für Gesprächsstoff: Das Model verrät in einem neuen Interview, dass sie und Ehemann Jeremy Parisi im Urlaub "jeden Tag" miteinander schlafen – zu Hause aber eine klare Regel hilft. "Ich finde, eine Woche ist eine lange Zeit ohne Sex mit dem Partner", sagte Kelly der Zeitung The Sun. Kennengelernt haben sich die beiden 2014, geheiratet wurde 2022 in Italien. Seitdem sind sie fast unzertrennlich, doch Kellys "I’m A Celebrity"-Abenteuer in Australien im Dezember war die längste Trennung der beiden. Zurück in Europa, erzählt die Schauspielerin offen, wie sie die Romantik mit dem französisch-italienischen Model am Laufen halten – und warum manchmal sogar der Hund im Bett stört.

Im Gespräch mit The Sun erklärt Kelly, dass sie und Jeremy zwar "immer noch total aufeinanderstehen" und Romantik wichtig sei, im Alltag aber Planung helfe. "Nach einer Woche muss einer von beiden es initiieren. Wenn es keiner macht, ist das seltsam", sagte sie. Im Urlaub laufe es "jeden Tag", zu Hause mache der Rhythmus aus Radio-Job, Terminen und Alltagsstress vieles schwieriger. "Manchmal schläft der Hund im Bett und es fühlt sich an, als wären wir Mitbewohner." Trotzdem betont die Moderatorin, dass Nähe mehr bedeute als Sex: Kuscheln, Zeit zu zweit, Wochenenden weg – kleine Gesten würden viel ausmachen. Auch nach ihrem Dschungel-Aus zeigte sie Humor: Gegenüber der Daily Mail witzelte Kelly im Hotel über "dünne Wände" und kündigte an, Nachbarn im Flur vorsorglich mit Ohrstöpseln zu versorgen.

Privat gelten Kelly und Jeremy als eingespieltes Team. Die beiden teilen die Liebe zu Fitness und Martial Arts, reisten gemeinsam für das Mini-Dokuprojekt "La Vita Italiana" zu seiner Familie nach Arpino und frühstücken, wie Jeremy der Daily Mail erzählte, am liebsten zusammen – mit selbstgemachtem Granola und Honig. In der Show "Race Across The World" entdeckten sie 2024 als Duo neue Seiten aneinander: Während Jeremy sich als Sprachen-Ass und Taktiker zeigte, übernahm Kelly den Kompass und lernte, unterwegs auch mal Komfort über Ehrgeiz zu stellen. Freunde witzelten, das Format sei eine Eheprobe – doch das Paar betont, dass genau solche gemeinsamen Erfahrungen und kleine Alltagsrituale ihre Beziehung festigen.

Kelly Brook, Schauspielerin

Jeremy Parisi und Kelly Brook auf dem roten Teppich

Model Kelly Brook mit ihrem Ehemann Jeremy Parisi