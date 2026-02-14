Papa-Premiere: Timo Werner ist zum ersten Mal Vater geworden

Timo Werner (29) ist Vater geworden – und das ausgerechnet kurz bevor für ihn das nächste große Kapitel beginnt. Der Fußballstar und seine Frau Paula haben in Leipzig eine Tochter zur Welt gebracht, wie aus dem Umfeld des Stürmers zu hören ist. Die Geburt soll laut Bild am Mittwoch erfolgt sein, seine Mitspieler erfuhren am Donnerstag davon. Welche Details die frischgebackenen Eltern zu Geburt, Namen oder weiterem Privatleben teilen wollen, behalten sie bislang für sich – doch die Nachricht von dem kleinen Mädchen sorgt pünktlich vor Timos Abreise über den Atlantik für besondere Aufmerksamkeit.

Sportlich steht am Sonntag noch ein emotionaler Abschied auf dem Programm. Beim Heimspiel von RB Leipzig gegen Wolfsburg wird Timo vor dem Anpfiff offiziell verabschiedet, ein Videoclip auf der Leinwand ist geplant. Sein Vertrag bei RB ist bereits aufgelöst, der Rekordtorschütze des Klubs wechselt zu den San José Earthquakes in die amerikanische MLS, Vertrag bis Juni 2028. Ob Paula und das Baby die Reise über den Atlantik sofort antreten, ist offen. Klar ist: Die Nachricht vom Familienzuwachs sorgt vor der Abreise in die Staaten für zusätzlichen Wirbel – und für ein Finale in Leipzig, das persönlicher kaum sein könnte.

Privat krönt das Baby ein Jahr voller großer Momente. Im vergangenen Sommer gaben sich Timo Werner und Paula auf Mallorca das Jawort, eine romantische Feier an der Küste, Sonne, Pool-Party, viele Freundinnen und Freunde. Der Profi schwärmt seit Längerem von dem mediterranen Flair – und fand im kalifornischen San José angeblich genau diese Leichtigkeit wieder. Zwischen Trainingseinheiten, Reisen und Spielen setzt das Paar auf Zusammenhalt und Vertrautheit, hält Details gern unter Verschluss und zeigt Zweisamkeit nur dosiert. Jetzt wachsen aus zwei Herzen drei – ein kleines Glück, das dem Start in ein neues Leben fern der Heimat einen besonders warmen Ton verleiht.

Getty Images / Ian MacNicol Timo Werner, Fußballspieler

Instagram / timowerner Timo Werner mit seiner Freundin Paula Lense, Dezember 2023

Instagram / marcel.remus Marcel Remus mit Timo Werner und seiner Frau Paula, Juni 2025