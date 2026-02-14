Warum Samira Yavuz im Dschungel zu Gil Ofarim schwieg

Samira Yavuz (32) spricht in der neuen Folge ihres Podcasts "Main Character Mode" nun offen über ihre Zeit im Dschungelcamp. Dabei ging es jetzt auch um ihren Umgang mit Mitcamper Gil Ofarim (43). Bereits zuvor stand der Sänger nach einem Skandal um antisemitische Vorwürfe im Jahr 2021 unter scharfer Kritik. Während viele seiner Mitstreiter das heikle Thema offen ansprachen, entschied sich Samira bewusst dagegen. "Ich habe keinen Sinn darin gesehen, ihn auch mit seiner Vergangenheit zu konfrontieren", verriet sie.

Im Podcast erzählt Samira, dass sie schon bei ihrem Einzug gemerkt habe, wie präsent das Thema unter den Bewohnern war. Dabei gab sie zu, dass sie sich kein Urteil bilden wollte, ohne die ganze Geschichte zu kennen. Gleichzeitig schildert sie, wie schwer es für sie gewesen sei, die widersprüchlichen Eindrücke einzuordnen: "Das weiß Gil auch, ich bin da sehr offen. Ich muss trotzdem keinen Richter spielen, ich muss nicht verurteilen, ich muss nicht bestrafen, es ist okay", erklärt Samira und fügt hinzu: "Er redet nicht drüber, ich bin verwirrt und kann keine Position klar einnehmen. Aber ich respektiere ihn für das, wie ich ihn kennengelernt habe."

Samira schaffte es im Dschungelcamp bis ins Finale und sicherte sich schließlich den zweiten Platz. Nun ist sie wieder zu Hause in Deutschland und reflektierte bereits kürzlich, was sie aus ihrer Zeit im australischen Busch am meisten vermissen wird. "Auf jeden Fall die Ruhe! Ich bin echt schockiert, was alles in meiner Abwesenheit passiert ist", verriet die Reality-Bekanntheit und betonte, dass ihr die Auszeit inneren Frieden gebracht habe. In "Main Character Mode" appellierte sie an ihre Zuhörer: "Das Leben wird so schön, glaub mir."

Anzeige Anzeige

Collage: RTL, RTL Collage: Samira Yavuz und Gil Ofarim

Anzeige Anzeige

RTL Samira Yavuz und Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Samira Yavuz im Dschungelcamp 2026