Das ist aktuell der reichste Regisseur Hollywoods

Der erfolgreichste Regisseur Hollywoods ist gleichzeitig auch der reichste: Steven Spielberg (79). Mit einem geschätzten Vermögen von 7,1 Milliarden US-Dollar hat der Filmemacher laut Far Out Magazine nun die Spitze der Regie-Welt erklommen. Sein beeindruckender Weg führte ihn von Klassikern wie "Der weiße Hai" und "E.T. – Der Außerirdische" bis hin zu Meisterwerken wie "Schindlers Liste". Auch seine Franchise-Hits wie Jurassic Park und Indiana Jones sind weltweit unvergessen und prägen das Kino seit Generationen. An Ruhestand denkt der inzwischen 79-Jährige offenbar nicht, denn wie er laut Filmstarts verriet, nehme er sich den portugiesischen Regisseur Manoel de Oliveira (†106) zum Vorbild, der mit 106 Jahren noch hinter der Kamera stand.

Steven Spielbergs finanzielle Erfolge sind unbestritten, doch auch andere Regisseure belegen Spitzenplätze in Sachen Vermögen. George Lucas (81), Schöpfer des milliardenschweren Star Wars-Imperiums, besitzt laut Filmstarts beeindruckende 5,3 Milliarden US-Dollar. Kameramann und Drehbuchgenie Peter Jackson (64) stieg mit der Der Herr der Ringe-Reihe in die Regie-Elite auf und verfügt über ein geschätztes Vermögen von 1,7 Milliarden US-Dollar. Dicht gefolgt von Multitalent Tyler Perry (56) mit rund 1,4 Milliarden. Auch James Cameron (71), der mit Blockbustern wie Titanic und Avatar Maßstäbe setzte, gehört mit 1,1 Milliarden US-Dollar zu den reichsten Filmemachern der Welt.

Schon bald kehrt Steven mit einem neuen Projekt in die deutschen Kinos zurück: Am 11. Juni 2026 startet der Sci-Fi-Film "Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit". Bereits der Trailer zeigt mysteriöse Szenen, in denen Außerirdische die Menschen kontrollieren, darunter eine Wetterreporterin, gespielt von Emily Blunt (42). Neben ihr gehören auch Josh O'Connor (35), Colin Firth (65) sowie Colman Domingo (56) zum Cast. Filmfans dürfen sich also schon bald auf einen neuen Streifen des erfolgreichsten Regisseurs aller Zeiten freuen.

ActionPress Harrison Ford in "Indiana Jones und der Tempel des Todes"

Getty Images Steven Spielberg bei den Golden Globes 2023

Imago Emily Blunt und Josh O’Connor in einer Szene aus Steven Spielbergs "Disclosure Day" (2026)