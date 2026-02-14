Oliver Pocher schießt mit Pietro Lombardi gegen Gil Ofarim

Oliver Pocher (47) und Pietro Lombardi (33) schießen sich in ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" erneut auf Gil Ofarim (43) ein. In einer aktuellen Folge aus Köln reden der Comedian und der Sänger ausführlich über den frisch gekrönten Dschungelcamp-König und dessen Zeit bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Vor allem dessen finanzielle Lage steht im Fokus der beiden. Zwischen lockeren Sprüchen und spitzen Kommentaren fallen harte Urteile über den Musiker, der gerade versucht, nach seinem TV-Sieg auch musikalisch wieder an Fahrt aufzunehmen. Oliver behauptet, Gil habe aus Geldnot quasi keine andere Wahl gehabt, als in den australischen Urwald zu ziehen: "Jeder weiß genau, welche Geschichte und warum er dahin geht und dass der keine Kohle hat."

Der Komiker, der Gil schon seit Tagen in Social-Media-Clips parodiert und sich dafür selbst in dessen Dschungel-Outfit schmeißt, legt im Podcast noch einmal nach. Gleichzeitig verweist Oliver darauf, dass der Dschungeltrip sich finanziell durchaus gelohnt habe: Zur gehandelten Gage von 250.000 Euro kam ein Preisgeld von 100.000 Euro. Pietro stimmt den Spitzen seines Podcast-Partners zu und knöpft sich die Karriere des Sängers vor. Seiner Meinung nach könne auch ein Hit Gils Image derzeit nicht retten. "Es bringt Gil Ofarim nichts, wenn er jetzt einen geilen Song hat", urteilt der DSDS-Gewinner und verweist auf den Davidstern-Skandal, der aus seiner Sicht noch immer stark nachwirkt.

Schon in der Woche vor Gils Sieg sorgte der Dschungelaufenthalt des Musikers für reichlich Gesprächsstoff. Während einer Prüfung stürzte er und musste sogar kurz ins Krankenhaus. Die Szenen lösten nicht nur im Camp, sondern auch bei den Zuschauern heftige Diskussionen aus. Immer wieder kam der Verdacht auf, der Unfall sei in den TV-Bildern dramatischer dargestellt worden, als er tatsächlich war. Auch Oliver griff das Thema auf und zog den Unfall ins Lächerliche: "Gil ist da ja nicht so gefallen, wie man es da gesehen hat, sondern der ist wohl wirklich hart mit dem Kopf aufgeknallt."

Pietro Lombardi und Oliver Pocher in der Mall of Berlin

RTL Gil Ofarim, Dschungelkönig 2026

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher in einer Gil-Ofarim-Verkleidung, Februar 2026