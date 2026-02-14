"Bridgerton"-Fans aufgepasst: Diese Serien fesseln genauso

Für Fans von Bridgerton gibt es trotz aktueller Staffelpause jede Menge historische Alternativen, die garantiert für Serienfieber sorgen. Besonders empfehlenswert: "The White Princess", in der Jodie Comer (32) die Intrigen eines vom Krieg zerrissenen Englands des Jahres 1485 hautnah miterlebt. Inmitten politischer Spannungen muss Elizabeth, gespielt von der "Killing Eve"-Darstellerin, zwischen ihrer neuen Ehe mit Henry Tudor und der möglichen Rückkehr ihres Thronanwärter-Bruders Entscheidungen treffen. Eine beeindruckende Mischung aus historischen Konflikten und emotionalen Wogen, die Spannung pur bietet.

Ähnlich faszinierend sind weitere Serien wie "Die Tudors", die mit Jonathan Rhys Meyers (48) das Leben von Henry VIII. auf spannende Weise inszeniert, oder "Die Borgias", die mit Jeremy Irons (77) einen tiefen Blick in die vatikanischen Machenschaften des ausgehenden Mittelalters erlaubt. Wer die Liebe zu prächtigen Kostümen und gesellschaftlichem Drama teilt, kommt mit "The Gilded Age" und "Versailles" voll auf seine Kosten. Während "The Gilded Age" in das aufstrebende New York des 19. Jahrhunderts entführt, zeigt "Versailles" den Glanz und die Intrigen am prunkvollen Hof von Ludwig XIV. Und für Romantikfans ist die Mini-Serie "Stolz und Vorurteil" mit Colin Firth (65) definitiv ein Muss.

Bis der zweite Teil der neuen Staffel von "Bridgerton" am 26. Februar erscheint, gibt es für Fans historischer Serien also genug Alternativen. Und wie jetzt bekannt wurde, bleibt ihnen auch die romantische Serienwelt rund um die feine Londoner Gesellschaft noch viele Jahre erhalten. Produzentin Shonda Rhimes (56) verriet in einem Interview mit dem Portal Express, dass "genau acht" Staffeln geplant seien: "Die 'Bridgerton'-Buchreihe besteht aus acht Kindern. Violet Bridgerton und all ihre acht Kinder heiraten. Also ist jede Staffel ein Kind." Fans müssen sich also keine Sorgen machen, bald ohne romantische Abenteuer dazustehen – ob in neuen Folgen oder mit Serienalternativen.

Anzeige Anzeige

Liam Daniel/Netflix © 2022 Nicola Coughlan in "Bridgerton"

Anzeige Anzeige

Imago Jodie Comer als Prinzessin Elizabeth und Michelle Fairley als Margaret Beaufort in "The White Princess", 2017

Anzeige Anzeige

Home Box Office, Inc. All rights reserved. Seriencover von "The Gilded Age"

Anzeige