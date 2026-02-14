Marie Nasemann hat "viel Geld" in Trennungstherapie gesteckt

Marie Nasemann (36) und Sebastian Tigges gehen seit einigen Monaten getrennte Wege. Das Paar, das sich 2021 das Jawort gab, verkündete im Mai 2025 seine Trennung. Um diesen Schritt so einvernehmlich wie möglich zu machen, entschieden sich das Model und der Anwalt sogleich dafür, eine sogenannte Trennungstherapie zu absolvieren, für welche sie "viel Geld ausgegeben" haben, wie Marie im Interview mit der Süddeutschen Zeitung verrät. Indes hatten sie zudem eine Trennungsvereinbarung getroffen. Auf diesem Weg sei es "tausendmal besser, als sich über Scheidungsanwälte rumzustreiten", erklärte sie.

Nichtsdestotrotz werde das Ende der Scheidung aber noch eine Weile auf sich warten lassen. Wie Marie erklärt, sei man "im Schnitt [...] eineinhalb Jahre nach der Trennung mit der Scheidung beschäftigt". Trotz allem blickt die einstige Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin nach vorn. "Jetzt lebt jeder sein eigenes Leben, Dating geht wieder los", berichtet Marie. Ob sie bereits jemanden kennengelernt hat, gibt sie wohl nicht preis. Allerdings verrät sie, was sie in einem Partner sucht. So solle der Zukünftige der Social-Media-Bekanntheit "grundsätzlich mit meinem Job klarkommen und ihn nicht ganz scheiße finden". In die Öffentlichkeit müsste er selbst aber nicht, sollte er das nicht wollen: "Die Privatsphäre aller Menschen in meinem Umfeld ist mir sehr wichtig."

Dass Marie einen neuen Partner haben könnte, wurde aber bereits eifrig spekuliert. Grund zur Annahme ist ein Urlaubs-Post der 36-Jährigen auf Instagram. Sie gab ihren Fans einen Einblick in ihren jüngsten Urlaub in Sri Lanka. Neben zahlreichen Fotos von Sonne, Strand und Meer veröffentlichte Marie auch Schnappschüsse, auf denen sie zu sehen war – und nicht allein. Sie turtelte im Wasser mit einem Mann und sogar einen Kuss gaben sie einander.

Getty Images Marie Nasemann bei der Premiere von "No Good Men" auf dem roten Teppich der 76. Berlinale im Berlinale Palast, Februar 2026

IMAGO / Raimund Müller Sebastian Tigges und Marie Nasemann

Instagram / marienasemann Marie Nasemann, Januar 2026