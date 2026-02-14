Im Familienstreit: Brooklyn Beckham steht Tanten dennoch nah

Zwischen Brooklyn Peltz-Beckham (26) und seiner Familie herrscht bittere Eiszeit. Der Promi-Spross soll sich nicht nur von seinen Eltern David (50) und Victoria (51) distanziert haben, sondern auch von seinen Brüdern. Doch er schließt nicht seine gesamte Familie aus seinem Leben aus. Angaben von Insidern zufolge soll Brooklyn seinen beiden Tanten Lynne Georgina und Joanne Louise (42) noch sehr nahestehen. Die beiden sind die Schwestern von David und wohl aktuell die Einzigen, die Kontakt zu seinem Sohn haben. "Brooklyn fühlt sich ihnen weiterhin sehr verbunden. Vor allem Joanne war für die Beckham-Jungs und ihre Schwester Harper eine echte Konstante", erklärt eine Quelle gegenüber The Sun.

Möglicherweise könnten Joanne und Lynne auch der Schlüssel zu einer Familienversöhnung sein. Die beiden sollen genauso wenig wie David und Victoria wollen, dass Brooklyn dauerhaft aus der Familie ausgeschlossen ist. Brooklyns Tanten sollen auch seiner Frau Nicola Peltz-Beckham (31) nahestehen, was vielleicht entscheidend ist: "Nicola hat Joanne und Lynne auch auf ihrem Instagram-Account behalten. Das sagt viel aus, wenn man bedenkt, dass beide Brooklyns Eltern und seine Brüder dort entfernt haben." Neben seinen Tanten soll der 26-Jährige auch noch Kontakt zu seinen Großeltern auf beiden Seiten haben. Angeblich telefonierte er unter anderem an den Feiertagen mit ihnen.

Während Brooklyn aktuell daran festhält, sich von seinen Eltern und Brüdern distanzieren zu wollen, vermisst er seine Schwester Harper wohl schmerzlich. "Er liebt Harper sehr und wünscht sich, es gäbe einen Weg, sie zu sehen, ohne seine Eltern sehen zu müssen", meinte ein weiterer Insider zu The Sun. Der Brite versuche ernsthaft, die 14-Jährige aus dem Familienstreit herauszuhalten und seine Verbindung zu ihr aufrechtzuerhalten, was angesichts der Tatsache, dass sie noch bei ihren Eltern lebt, schwierig ist. In seinem bisher einzigen Statement zum Familienstreit erklärte Brooklyn, wie schwer es war, im Rampenlicht aufzuwachsen. Darin könnte sich eine versteckte Botschaft an Harper verstecken. "Als einziges Beckham-Mädchen wird sie vermutlich noch mehr Fame ausgesetzt sein als ihre Brüder, und leider bringt das auch Trolling und allerhand Probleme mit sich", erklärte eine Quelle.

Imago Brooklyn Beckham bei einem Launch-Event in New York

Getty Images Victoria und David Beckham

Instagram / victoriabeckham Brooklyn Peltz Beckham und Harper Seven Beckham im März 2023