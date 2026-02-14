Zweite Chance: Garry Secret & Jessica feiern Liebescomeback

Überraschung am Valentinstag: Garry Secret (21) und Jessica sind wieder ein Paar! Ihr Liebescomeback feiern die Internet-Bekanntheiten mit einem romantischen Strandvideo auf Instagram. "Das Versteckenspielen hat ein Ende... Ich durfte in das Jahr 2026 mit der Person starten, die die gleichen lockigen Haare hat und die ihr bereits auch schon kennt", freut sich Garry in der Bildunterschrift seines Posts. Das Paar hatte sich im September 2025 nach nur wenigen Monaten getrennt. Nun geben sie ihrer Beziehung nach einer längeren Funkstille wieder eine Chance.

Zu dem Clip am Meer teilt Garry ein offenes Statement, in dem er den Weg zurück zueinander beschreibt. Nach dem Liebes-Aus im September sei es "fast 100 Tage" sehr still gewesen. Erst danach hätten sie sich zusammengesetzt, geredet und gemerkt, "dass wir uns guttun und dass da noch etwas ist, das es wert ist, eine zweite Chance zu bekommen". In der Zwischenzeit habe er sich "ein Stück weit verloren", versucht, sich abzulenken und sei "Wege gegangen, die sich eigentlich nicht nach mir angefühlt haben". Genau diese Phase habe ihm gezeigt, "was wirklich zählt". Der Neustart solle nicht dort anknüpfen, wo alles aufgehört habe, sondern bewusster sein – mit Learnings aus der Auszeit und ohne Druck von außen. Passend zum Tag der Liebe habe er sich entschieden, ehrlich zu sein: "Nicht weil jetzt alles perfekt ist oder weil wir wieder so tun, als wäre nichts gewesen."

Ihr privates Liebesleben wollen Garry und seine Liebste dieses Mal bewusst privat halten. "Ich werde nicht wieder anfangen, Couple Content zu posten. Ich werde weiterhin alleine vor der Kamera stehen. Nicht aus Distanz, sondern weil ich weiß, dass mir das persönlich, meiner Entwicklung und auch unserer Beziehung guttut. Manchmal bedeutet Liebe auch, Dinge ruhiger und privater wachsen zu lassen", gibt der 21-Jährige seinen Followern zu verstehen.

Instagram / garrysecret Garry Secret und Jessica, Liebespaar

Instagram / garrysecret Garry Secret, Oktober 2025

Instagram / garrysecret Garry Secret und seine Freundin Jessica

