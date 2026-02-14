Beckham-Zwist: Davids Schwestern als Friedensträgerinnen?

Neue Hoffnung im Beckham-Clan: Während der öffentliche Krach um Brooklyn Peltz Beckham (26) weiter gärt, rücken ausgerechnet Davids (50) Schwestern in den Fokus. Joanne und Lynne gelten nach Freunden des Paares als mögliche Brückenbauerinnen zwischen Brooklyn, seinen Eltern David und Victoria sowie den Brüdern Romeo und Cruz. Der Auslöser für die neue Vermittlungsfantasie liegt auf der Hand: Brooklyn, der mit Ehefrau Nicola Peltz (31) in Los Angeles lebt, hat seine Eltern und Brüder weiterhin auf Instagram blockiert – doch zu Joanne und Lynne hält er den digitalen Draht. "Brooklyn fühlt sich ihnen weiterhin nah", zitiert die Sun einen Insider. Ob das reicht, um das familiäre Schweigen zu brechen, könnte sich in den kommenden Wochen zeigen.

Der Konflikt hatte sich zuletzt weiter verhärtet. Laut Insidern soll Brooklyn seine Eltern aufgefordert haben, ihn nur noch über Anwälte zu kontaktieren. Gleichzeitig blieb der Kontakt zu beiden Großelternpaaren bestehen: Telefonate zu Ted und Sandra Beckham sowie zu Tony und Jackie Adams, sogar ein Anruf zu Weihnachten, hielten die Großeltern-Schiene warm. Für zusätzlichen Zündstoff sorgte ein langer Post von Brooklyn, in dem er angab, jahrelang unter Kontrolle gelitten zu haben und sich nicht mit seiner Familie versöhnen zu wollen. Als die Vorwürfe über einen angeblich "unangemessenen" Hochzeitstanz mit Sänger Marc Anthony (57) hochkochten, reagierte der Musiker gegenüber Medien knapp: Er sei der Familie nah, habe aber "nichts zu sagen" und halte den kolportierten Ablauf nicht für die Wahrheit. Während David und Victoria öffentlich Haltung bewahren, heißt es hinter den Kulissen, die Situation belaste beide schwer.

Im engsten Kreis gelten Joanne und Lynne als Konstanten, die über Jahre bei Familienfeiern, Reisen und Alltagsmomenten präsent waren – Bezugspersonen, die unaufgeregt zuhören und selten öffentlich in Erscheinung treten. Auch Nicola folgt beiden weiterhin, was Beobachter als stilles Signal werten. Kleine Gesten spielten in der Vergangenheit immer wieder eine Rolle: mal ein Instagram-Post mit alten Familienfotos, mal ein ausbleibendes Like bei großen Anlässen. Genau in diesen Zwischentönen liegt nun die Hoffnung der Beteiligten. Denn jenseits von Glamour, Mode und Sport verbindet die Beckhams eine lange gemeinsame Geschichte aus Kinderzimmern, Küchen und Geburtstagsritualen – ein Alltag, den gerade Geschwister und Tanten oft am besten überbrücken können, wenn Worte schwerfallen und die Öffentlichkeit zu laut ist. Ob daraus ein neues Kapitel entsteht, bleibt offen, doch das Telefonbuch der Familie hat noch nicht alle Nummern verloren.

Getty Images David Beckham beim MLS-Cup-Finale 2025 zwischen Inter Miami CF und Vancouver Whitecaps FC, Dezember 2025

Instagram / davidbeckham Lynne, Joanne, Sandra und David Beckham früher

Imago Brooklyn Beckham und Nicola Peltz bei der Burberry Autumn/Winter 2025 Show während der London Fashion Week