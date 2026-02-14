Erste Mädels-GNTM-Folge startet mit starken Einschaltquoten

Mit der ersten reinen Mädels-Folge dieser Staffel meldete sich Germany's Next Topmodel am Donnerstagabend bei ProSieben zurück – und legte nach dem verhaltenen Auftakt direkt zu. 1,11 Millionen Menschen schalteten ein, als Heidi Klum (52) in der Primetime die neuen Kandidatinnen auf dem Laufsteg begrüßte und Modedesigner Jean Paul Gaultier (73) das Geschehen pointiert kommentierte. Damit steigerte die Castingshow ihre Zuschauerzahl im Vergleich zur Auftaktfolge am Mittwoch, die nur 1,07 Millionen vor die Bildschirme gelockt hatte. Besonders in der werberelevanten Zielgruppe punktete das Format mit 0,55 Millionen jungen Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Marktanteil von starken 12,8 Prozent.

Weniger glücklich verlief der weitere Abend im Programm. Direkt im Anschluss wiederholte ProSieben die Folge vom Vortag, in der die ersten Männer die Show verlassen mussten – ein Experiment, das sich nicht auszahlte. Die Late-Night-Ausstrahlung zwischen 22.40 Uhr und 00.55 Uhr kam nur noch auf 0,18 Millionen Menschen, der Gesamtmarktanteil sackte auf 1,7 Prozent ab, bei den Jüngeren reichte es mit 0,05 Millionen Zuschauenden lediglich für 2,7 Prozent. Mehr als vier Fünftel des Publikums waren damit gegenüber der frischen Folge verloren. Danach startete im Free-TV die dritte Staffel von Forsthaus Rampensau Germany, in der sich 0,08 Millionen Neugierige weit nach Mitternacht das bunte Treiben ansahen, was in der Zielgruppe 0,02 Millionen und ebenfalls 2,7 Prozent Marktanteil bedeutete.

Für Heidi, die Fashion-Queen mit TV-Taktgefühl, bedeutet der solide Aufschlag Rückenwind nach einem verhaltenen Start am Vorabend, als die Premiere so schwach wie nie eingeläutet worden war. Jean Paul Gaultier, der mit seiner unverwechselbaren Handschrift seit Jahrzehnten die Modewelt prägt, bringt der Show eine elegante Portion Pariser Esprit. Hinter den Kulissen bleibt das GNTM-Konstrukt vertraut: Die Entertainerin setzt auf ihre bewährte Mischung aus strengem Blick und lockerem Spruch, liebt die großen Casting-Momente und die kleinen Backstage-Gesten gleichermaßen.

ProSieben Heidi Klum mit den GNTM-Kandidatinnen, 2026

ProSieben Kandidatinnen von GNTM 2026

ProSieben/Daniel Graf, Willi Weber Jean Paul Gaultier und Heidi Klum bei "Germany's Next Topmodel" 2026

