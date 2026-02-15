Abgesetzt: Nathan Fillion über das unerwartete "Firefly"-Aus

Nathan Fillion (54) erinnert sich noch gut an den Moment, als ihn Anfang der 2000er die Nachricht traf, dass seine Sci-Fi-Serie "Firefly – Aufbruch der Serenity" nach nur einer Staffel eingestellt wird. Der Schauspieler, der damals als Captain Malcolm Reynolds vor der Kamera stand, erfuhr am Set von dem plötzlichen Aus. Obwohl bereits klar war, dass die Produktion endet, blieben ihm und dem Team noch drei Drehtage, die sie gemeinsam in den Studios der Kultserie verbrachten. Im Gespräch mit dem Magazin The Hollywood Reporter erzählte Nathan nun, dass er zunächst mit dem Schlimmsten rechnete und eine gedrückte Stimmung am Set befürchtete. "Nach der Absetzung hatten wir noch drei Drehtage übrig, und ich erinnere mich, dass ich dachte: 'Das wird eine Katastrophe'", erläuterte er seine damalige Gefühlslage.

Doch Nathan irrte sich. Statt Frust und Leerlauf erlebte er eine Art Schlussakkord, auf den er bis heute mit Respekt zurückblickt. "Am Ende war es aber großartig. Alle waren entschlossen, das Beste aus dieser wunderbaren Erfahrung zu machen. Ich war wirklich beeindruckt von dem Zusammenhalt, der sich gezeigt hat", sagte er gegenüber dem Magazin. Die Science-Fiction-Serie von Joss Whedon (61) brachte es zwar nur auf 14 Episoden, sie wurde jedoch zum Kult. Bei Rotten Tomatoes feiert das Publikum "Firefly" bis heute. Dort bringt es die Serie auf beachtliche 96 Prozent an positiver Publikumsresonanz. Trotz der hervorragenden Wertung gibt es weiterhin keine konkreten Pläne für eine Fortsetzung des Weltraum-Westerns. Dabei würde sich ein Großteil des Casts laut Nathan wohl nicht lange bitten lassen: "Es war die perfekte Stelle. Alles war ideal. Selbst die Schwierigkeiten haben wir gemeinsam gemeistert", sagte er und machte deutlich, wie wunderbar harmonisch die Zusammenarbeit ablief.

Die Verbundenheit innerhalb des "Firefly"-Casts zeigt sich für viele Fans auch daran, dass Nathan mit mehreren ehemaligen Mitstreitern immer wieder zusammengearbeitet hat. So stand der Kanadier später etwa mit Alan Tudyk, Jewel Staite, Gina Torres (56), Sean Maher, Summer Glau und Adam Baldwin erneut für Serien wie "Castle" vor der Kamera. Auch bei den Dreharbeiten zur Serie "The Rookie", deren achte Staffel gerade startete, traf er auf alte Bekannte. "Wir hatten alle das, was ich einen absoluten Traumjob nennen würde", schwärmte Nathan. Für die Fans wirkt diese enge Verbindung wie ein kleines Trostpflaster dafür, dass "Firefly" selbst nie über die legendären 14 Episoden hinausgewachsen ist.

Imago Nathan Fillion beim „The Rookie“-Panel auf der Comic-Con International in San Diego, 2025

Getty Images Nathan Fillion 2025

Getty Images Richard T. Jones, Afton Williams, Nathan Fillion, Alyssa Diaz, Titus Makin Jr.