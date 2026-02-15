Meghan hofft wohl auf Oprah-Interview für Brooklyn Beckham

Herzogin Meghan (44) soll über den eskalierenden Zoff im Hause Beckham verärgert sein und hat offenbar eine ungewöhnliche Lösung im Blick. Nach dem viel beachteten Statement von Brooklyn Peltz-Beckham (26) im Januar, das er online veröffentlichte und in dem er seine berühmten Eltern kritisierte, kochte die Debatte im Netz hoch. Seitdem reißen harte Kommentare nicht ab, während der 26-Jährige bei Familienereignissen fehlte und offenbar auf Distanz ging. Nun wird berichtet, Meghan denke über ein Gespräch mit Oprah Winfrey (72) nach, um Brooklyn eine Bühne für seine Sicht zu geben. Laut dem US-Portal RadarOnline soll die Herzogin der Meinung sein, der junge Koch und Social-Media-Star werde ungerecht behandelt. Ein TV-Insider betont, ein solches Interview könne helfen, die Dynamik zu verändern – ohne neue Fronten aufzumachen.

Konkret geht es um die Wucht der Reaktionen auf Brooklyns Vorwürfe, in denen er schilderte, seine Mutter habe bei seiner Hochzeit einen für das Paar geplanten Moment an sich gezogen. In den Wochen danach drehte sich die Online-Erzählung laut Insidern "schnell gegen ihn". Genau hier sieht Meghan demnach die Chance für Oprah: Mit einem einfühlsamen, nicht-konfrontativen Format solle Brooklyn ausführlich erklären, was ihn zu seinem Schritt gebracht hat – nicht, um jemanden anzugreifen, sondern um Kontext zu liefern. "In Meghans Sicht hat Oprah die Größe und das Geschick, die öffentliche Wahrnehmung neu zu kalibrieren", zitierte der Mirror eine TV-Produktionsquelle. Das Gespräch würde demnach darauf abzielen, Ton und Temperatur der Debatte zu senken, statt sie weiter anzuheizen. Sprecher von Meghan seien um eine Stellungnahme gebeten worden; eine Bestätigung des Projekts liegt bisher nicht vor.

Meghan kennt Oprah gut, seit sie gemeinsam mit Prinz Harry (41) 2021 in einem ausführlichen TV-Talk über persönliche Erfahrungen sprach. Die Herzogin war in der Vergangenheit immer wieder im Umfeld von Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham (31) aufgetaucht, nachdem sich zwischen dem Paar und der Beckham-Familie die Fronten verhärtet hatten. Während Brooklyn und seine Frau zuletzt vermehrt ihr eigenes Umfeld pflegten, wurde die Nähe zu Meghan in Promikreisen aufmerksam registriert. Oprah gilt in Hollywood und darüber hinaus als vertrauensvolle Gesprächspartnerin, wenn sensible Themen öffentlich verhandelt werden. Dass Meghan nun ausgerechnet auf diese Karte setzt, passt ins Bild: persönliche Beziehungen, ein geschützter Rahmen und die Hoffnung, dass ein ruhiger Ton mehr bewirkt als laute Schlagzeilen.

Herzogin Meghan spricht beim Fortune Most Powerful Women Summit 2025 im Salamander Hotel in Washington D.C., Oktober 2025

Oprah Winfrey im Juni 2023

Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham, 2025

