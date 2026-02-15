Millie Mackintosh plant Homeschooling nach Ehe-Aus

Nur wenige Tage nach dem bestätigten Ehe-Aus mit Hugo Taylor spricht Realitystar Millie Mackintosh (36) ganz offen über ihr Familienleben – und eine mögliche radikale Veränderung für ihre Töchter Sienna und Aurelia. In der neuen Folge des Podcasts "Mum's The Word" schildert Millie laut Mirror im Gespräch mit den Moderatorinnen, wie sehr ihre Mädchen zurzeit gegen den Schulalltag ankämpfen. "Meine Töchter, beide, sagen so etwas wie: Warum muss ich zur Schule, Mummy? Warum?", erzählt sie. Weil sie selbst die Schulzeit als belastend erlebt hat, denkt sie nun ernsthaft darüber nach, die Kinder künftig zu Hause zu unterrichten. Parallel dazu steckt die Influencerin mitten in der Trennung von Hugo, dem Vater der Kinder, mit dem sie sieben Jahre verheiratet war.

Im Podcast erklärt Millie außerdem, dass sie sich bereits an einem kleinen Homeschooling-Experiment versucht hat, nachdem Aurelias Kindergarten geschlossen blieb. "Ich dachte: Schon okay, ich unterrichte sie einfach zu Hause, alles, was sie im Kindergarten machen, machen wir hier", berichtet sie. Schnell sei ihr aber klar geworden, wie schwierig das mit ihrem Job zu vereinbaren ist: "Dann dachte ich, ich kann das nicht, ich muss ja auch arbeiten." Ihre Mädels hätten in der Zeit viel vorm iPad gesessen, gibt sie ehrlich zu. Millie, die offen über ihre eigene Aufmerksamkeitsdefizitstörung spricht, vermutet zudem, dass ihre Töchter ebenfalls neurodivergent sein könnten: "Wir haben keine Diagnose, aber ich denke, Sienna ist vielleicht wie ich." Aurelia wiederum sei extrem wählerisch bei Essen und Kleidung, klammere an bestimmten Outfits und ihrem Buggy – Verhaltensweisen, die Millie "irgendwo auf einem Spektrum" verortet.

Während sie nun in ihre Rolle als Single-Mama hineinwächst, richtet Millie ihren Fokus nicht nur auf die Kinder, sondern auch auf sich selbst und ihre mentale Gesundheit. Die zweifache Mutter hat dem Alkohol abgeschworen und in Interviews offen darüber gesprochen, wie sehr das Trinken ihre Beziehung belastet hatte. Heute setzt die ehemalige "Made in Chelsea"-Darstellerin auf Routinen rund um Gesundheit und Achtsamkeit. Zuletzt gönnte sie sich deswegen eine Solo-Auszeit auf einem Wellness-Retreat in Indien, wo sie laut ihren Social-Media-Posts ein paar schöne Tage verbracht haben soll. Dass sie nun so offen über die Herausforderungen mit ihren Kindern spricht, zeigt, worauf es Millie ankommt: Sie möchte ihren Töchtern im Alltag mit möglichst viel Verständnis begegnen.

Instagram / milliemackintosh Millie Mackintosh im Mai 2023

Instagram / milliemackintosh Millie Mackintosh und ihre Tochter, November 2024

Instagram / milliemackintosh Millie Mackintosh, November 2024