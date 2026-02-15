Nach Krebsdiagnose: So ernährt sich König Charles aktuell

König Charles (77) setzt seit seiner Krebsdiagnose noch konsequenter auf eine klare Essensroutine – und die fällt überraschend bodenständig aus. Morgens startet der Monarch in Highgrove mit Müsli, frisch gebackenem Brot und Eiern, dazu gibt es lieber Darjeeling-Tee als Kaffee. Die Mail on Sunday berichtet, dass Charles mittags häufig zu einer halben Avocado greift, um Kraft für den vollen Terminkalender zu tanken. Abends stehen dann oft Pilzrisotto und dazu Lamm oder anderes Biofleisch auf dem Tisch. Serviert wird spät, gegen 21 oder sogar 22 Uhr, weil Termine den Tag bestimmen. Meeresfrüchte meidet Charles aus Sorge vor Lebensmittelvergiftungen, ein Risiko, das seine Pflichten ausbremsen könnte.

Sein Ex-Butler Grant Harrold schildert, dass Charles jahrelang das Mittagessen ausließ und sich auf ein nahrhaftes Frühstück und ein spätes Dinner verließ. Ernährungsberater Rob Hobson sieht das kritisch, betont aber: Wenn die Hauptmahlzeiten hochwertig sind, kann es funktionieren. Die Vorliebe des Königs für selbst angebautes Gemüse – von Spargel über Lauch bis zu Kartoffeln – passt dazu. Genauso wie seine bewussten Fleischpausen – und zwar mehrmals pro Woche. Schon vor der Erkrankung sprach Charles bei der BBC über weniger Fleisch für Umwelt und Klima. Laut dem früheren Hofkoch Darren McGrady schwärmt er für Wildpilze wie Pfifferlinge und Steinpilze, gern als cremiges Risotto, oft kombiniert mit regionalem Lamm oder Schaffleisch. Wein gibt es gelegentlich, vor allem zu festlichen Anlässen, während über den Tag verteilt Tee serviert wird. Kaffee, wenn überhaupt, dann instant und mit Honig gesüßt.

Privat bleibt Charles seiner Linie treu: Er isst saisonal, liebt es, aus den Beeten der eigenen Ländereien zu schöpfen und reist sogar mit einer Frühstücksbox voller vertrauter Zutaten. Tom Parker Bowles (51) deutete im Saga Magazine an, dass der König nach der Diagnose den Fleischkonsum weiter überdenkt und auch die Essenszeiten prüft. Die Freude am Gärtnern zieht sich durch sein Leben – schon als Kind soll er begeistert Beete angelegt haben. Der Royal schwärmte in diversen Interviews davon, wie befriedigend es sei, das zu essen, was man selbst gezogen hat und wie wichtig es ist, Kindern das Gärtnern nahezubringen. Diese Erdverbundenheit prägt seinen Alltag abseits der Amtstermine, vom ersten Tee am Morgen bis zum späten Teller Risotto am Abend.

Getty Images König Charles III., Februar 2026

Getty Images König Charles III spricht bei Fortnum & Mason mit Dame Martina Milburn und Dame Louise Casey zum Coronation Food Project, 2025

Royal Family / Millie Pilkington König Charles III., Portrait zum 77. Geburtstag