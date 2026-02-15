Paulina Ljubas spricht offen über Panikattacken & Depression

Paulina Ljubas (29) zeigte sich nun von einer sehr persönlichen Seite und sprach offen über ihre psychischen Herausforderungen. Seit ihrer Jugend leidet sie unter Angstattacken und Depressionen, wie sie in der Sendung "deep und deutlich" erzählte. Schon mit 15 erlebte Paulina heftige Panikattacken. "Es fühlte sich so an, als ob ich paralysiert war. Ich konnte mich gar nicht mehr umdrehen in meinem Bett", sagte sie. Heute ist Paulina ein bekanntes Gesicht im Reality-Business, doch genau dieses Umfeld bringt sie nach eigenen Worten immer wieder an ihre Belastungsgrenze.

Besonders weh taten ihr als Jugendliche die Reaktionen aus dem Umfeld: "Meine Klassenlehrerin hat mich hinausgerufen und zu mir gesagt: 'Paulina, tu dir und uns einfach den Gefallen und melde dich einfach ab. Wir sind ja hier kein Rehazentrum'." Auf einer Klassenfahrt bekam Paulina im Bus eine Panikattacke. Der Bus musste stoppen, sie ging mit der Lehrerin nach draußen – während Mitschüler in ihrer Tasche wühlten, Medikamente googelten und sie anschließend auslachten. "Paulina ist verrückt", hätten sie gerufen.

Kurz darauf folgten Depressionen: Seit sie 16 ist, kämpft sie damit, von 17 bis 21 sei es "richtig, richtig schlimm" gewesen. Vier Jahre Therapie und Medikamente halfen ihr heraus, doch nach drei Realityshows am Stück habe sie im vergangenen Jahr erneut gemerkt, dass "irgendetwas" mit ihr passiert sei. Antriebslosigkeit, Gefühllosigkeit und der Wunsch, sich zu verstecken bestimmten erneut ihr Leben. Rückhalt findet Paulina jedoch in ihrem privaten Umfeld, besonders in der Beziehung zu ihrem Freund Tommy Pedroni (30). Über ihn sagte sie, er sei jemand, der sie so liebe, wie sie wirklich sei. Diese bedingungslose Akzeptanz habe ihr eine vollkommen neue Definition von Liebe gezeigt.

