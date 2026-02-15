Tom Pelphrey schwärmt von Kaley Cuocos Mamasein

Tom Pelphrey (43) kam aus dem Schwärmen über Kaley Cuoco (40) nicht heraus, als er kürzlich bei einer Benefizlesung in Los Angeles auftrat. Der Schauspieler nutzte die Gelegenheit, um über die Erziehungskünste seiner Verlobten zu sprechen. "Sie ist toll", sagte er gegenüber Us Weekly. Ihre Tochter Matilda, die die beiden 2023 begrüßten, sei ein typisches "Papa-Kind", erzählte er weiter. Diese Tatsache würde es ihm besonders schwer machen, dem Kleinkind etwas abzuschlagen, weshalb Kaley oft "Grenzen setzen" müsse. Mit ihrer klaren und liebevollen Art hält die Schauspielerin den Familienalltag zusammen, so Tom bewundernd.

Die Verbindung der beiden begann 2022 und entwickelte sich schnell zu einer tiefen Partnerschaft. Gefunkt hatte es auf der Premiere zu Toms Serie "Ozark", und die Chemie war sofort zu spüren. Zwei Jahre später ging Tom vor Kaley auf die Knie. Besonders begeistert zeigt sich Kaley immer wieder von Toms Umgang mit der gemeinsamen Tochter. Bereits im vergangenen Jahr widmete sie ihm einen Instagram-Post anlässlich seines ersten Vatertags und lobte, wie sehr es sie erfreue, ihn in seiner Vaterrolle zu sehen.

Privat haben Tom und Kaley offenbar ihren Rhythmus gefunden, auch wenn sie in der Vergangenheit Anpassungen vornehmen mussten. Angesichts der herausfordernden Nächte mit ihrer Tochter und mehreren Hunden in einem Bett entschieden sie sich für getrennte Schlafbereiche, um die nötige Erholung zu finden. Die neue Regelung scheint den beiden gut zu tun, und die Harmonie in ihrer Beziehung bleibt ungetrübt.

Getty Images Tom Pelphrey und Kaley Cuoco 2026

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco, Tom Phelphrey und ihre Tochter Matilda im Januar 2025

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco, Tochter Matilda und Partner Tom Pelphrey, Juni 2024