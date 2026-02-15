Gewusst? Taylor Sheridan spielte vor Jahren in "Star Trek"

Taylor Sheridan hatte vor mehr als 20 Jahren eine außergewöhnliche Rolle in einer bekannten Sci-Fi-Serie. In der "Star Trek: Enterprise"-Episode "Das auserwählte Reich" aus dem Jahr 2005 spielte der Regisseur und Drehbuchautor laut Moviepilot eine Nebenrolle als fanatisches Alien namens Jareb. In der Geschichte entführt die Gruppe von Außerirdischen, zu der sein Charakter gehört, das Raumschiff unter der Führung von Captain Archer, gespielt von Scott Bakula.

Die Episode stammt von Regisseurin Roxann Dawson und Autor Manny Coto und gilt laut IMDb-Bewertungen zwar nicht als Highlight der dritten Staffel, bleibt aber ein kurioses Fundstück in Taylors Filmografie. Der Macher von "Yellowstone", "Lioness" und Co. hat insgesamt über 20 Schauspiel-Credits vorzuweisen, darunter Kurzauftritte in "Walker, Texas Ranger", "CSI" oder "Sons of Anarchy".

Der gebürtige Texaner hat einen erstaunlichen Werdegang hinter sich. Von kleineren Rollen in TV-Formaten bis hin zum gefeierten Regisseur und Autor von Projekten mit Kultstatus. Sein "Yellowstone"-Kosmos wächst mit Spin-offs wie "Marshals: A Yellowstone Story" und "The Madison" immer weiter und erzählt die Geschichten rund um die Dutton-Ranch aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Während er sich aus einigen "Yellowstone"-Ablegern etwas zurückziehen soll, wartet schon das nächste Mammutprojekt: Für Paramount arbeitet er an einer Verfilmung des Videospiel-Hits "Call of Duty".

Getty Images Taylor Sheridan 2022 bei der Premiere der 5. Staffel von "Yellowstone" in Fort Worth, Texas

Imago Scott Bakula in einer Szene aus "Star Trek: Enterprise – Anomaly"

Paramount+ Die Cowboys der "Yellowstone"-Ranch

