Kehrt Johnny Depp in "Fluch der Karibik"-Fortsetzung zurück?

Johnny Depp (62) könnte möglicherweise als Captain Jack Sparrow in die erfolgreiche Fluch der Karibik-Reihe zurückkehren. Der sechste Teil der Saga hat bei Disney nun höchste Priorität, nachdem das Franchise in den letzten Jahren ins Stocken geraten war. Wie der Brancheninsider Jeff Sneider in seinem Newsletter "The InSneider" berichtet, sei besonders der neue CEO Josh D’Amaro daran interessiert, die Piraten-Abenteuer wiederzubeleben. Gemeinsam mit Produzent Jerry Bruckheimer (82) soll in den Disney-Büros nun intensiv an der Zukunft der Reihe gearbeitet werden.

Jerry hat nach aktuellen Informationen gleich zwei Drehbücher auf dem Tisch. Eines davon ist als Soft-Reboot angelegt und sieht Margot Robbie (35) an der Spitze einer neuen Piraten-Crew vor. Das Skript von Autorin Krysty Wilson-Cairns rückt dabei eine bisher nur angedeutete Figur in den Mittelpunkt: den Sohn von Jack Sparrow. Genau dieser Fokus eröffnet die perfekte Möglichkeit, Johnny zumindest für einen kurzen Auftritt oder eine kleinere Rolle zurückzuholen, ohne die neue Generation von Figuren zu überlagern. Zusätzlich soll Jerry angedeutet haben, dass einige vertraute Gesichter in dem neuen Abenteuer wieder auftauchen könnten.

Johnny selbst hat in den letzten Jahren viele Schlagzeilen gemacht, die weit über die Leinwand hinausgingen. Nach dem langwierigen und öffentlichkeitswirksamen Gerichtsprozess mit seiner Ex-Frau Amber Heard (39) schien der Hollywood-Star zunächst Distanz zur Filmwelt zu suchen. In der Vergangenheit äußerte er jedoch, wie sehr er die Rolle von Captain Jack Sparrow schätzt. Sollte es tatsächlich zu einem Comeback kommen, wäre dies nicht nur eine Rückkehr der Figur, sondern auch ein besonderes Zeichen für alle Unterstützer des gefeierten Schauspielers.

ActionPress/United Archives GmbH Johnny Depp als Jack Sparrow

Getty Images Jerry Bruckheimer, 2023

Getty Images Margot Robbie beim Fotocall vor der Vorführung von "Wuthering Heights"