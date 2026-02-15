Kate Cassidy schickt Liam Payne rührenden Valentinstagsgruß

Am Valentinstag hat Kate Cassidy ihrem verstorbenen Partner Liam Payne (†31) einen rührenden Gruß geschickt – öffentlich, sichtbar für ihre Follower auf Instagram. Die Influencerin teilte ein Polaroid, das sie eng an Liam zeigt, und schrieb dazu: "Happy Valentine's Day an meinen besten Freund von weit weg". Der Moment erinnert an ihre gemeinsame Zeit, die 2022 begann und mit Liams Tod im Oktober 2024 in Buenos Aires, Argentinien, abrupt endete. Es ist bereits ihr zweiter Valentinstag ohne den Sänger, der als Mitglied von One Direction weltberühmt wurde. Mit dem Posting zeigt Kate, wo sie steht: mitten in der Trauer, aber fest entschlossen, seine Erinnerung lebendig zu halten.

Schon seit Monaten spricht Kate offen über ihren Verlust und die schwierigen Tage dazwischen. Auf TikTok und Instagram teilt das Model Einblicke in ihr Innenleben, erzählt von Rückschritten, wenn vertraute Orte alte Wunden aufreißen, und von Momenten, in denen die Liebe stärker ist als der Schmerz. "Ich werde immer über Liam sprechen. Ich werde immer über Liam lachen, ich werde immer über Liam weinen", erklärte sie in einem TikTok-Clip. Auch Kritik im Netz kann sie nicht stoppen: "Wer auch immer in meiner Zukunft an meiner Seite sein wird, muss akzeptieren, dass ich Liam immer lieben werde." In den britischen Medien wurde zudem berichtet, dass Liam, der in Argentinien war, um Niall Horan (32) bei dessen Tour zu unterstützen, im Alter von 31 Jahren nach einem Sturz von einem Hotelbalkon starb. Für Kate bleibt der Valentinstag damit ein Datum, an dem Erinnerung und Gegenwart aufeinandertreffen.

Abseits der öffentlichen Bekundungen zeichnet sich ein Bild von zwei Menschen, die privat ein enges Band hatten. Kate spricht von Liam als ihrem "besten Freund", mit dem sie Alltag, Träume und Pläne teilte. Sie beschreibt gemeinsame Rituale, Abende zu zweit und das Gefühl, ein Zuhause miteinander aufgebaut zu haben. Dass sie nun Polaroids, alte Wege und kleine Anekdoten teilt, passt zu dem, was sie über Liebe sagt: dass sie bleibt, auch wenn der Mensch fehlt. Liam hinterlässt neben seiner Familie auch seinen Sohn Bear und für Kate bleibt die gemeinsame Zeit ein Kapitel, das sie nicht aus ihrem Leben streichen will. Stattdessen hält sie an den persönlichen Erinnerungen fest – jenen leisen Momenten, die für sie mehr bedeuten als jeder große Auftritt.

Instagram / kateecass Kate Cassidy und Liam Payne auf einer Hochzeit 2024

Instagram / kateecass Kate Cassidy und Liam Payne

Instagram / kateecass Liam Payne und Kate Cassidy, 2024