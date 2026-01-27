Harry Styles' geheimer Konflikt mit seinen Ex-Bandkollegen

Harry Styles (31) und Louis Tomlinson (34) scheinen mehr als ein Jahrzehnt nach dem Beginn ihrer Karriere in der Boyband One Direction keine enge Verbindung mehr zu haben. Insider berichten sogar, dass zwischen den beiden eine tiefe Funkstille herrscht. Dass der 31-jährige Harry bei der Beerdigung ihres ehemaligen Bandkollegen Liam Payne (†31) im November 2024 auftauchte, reichte nicht, um die Kluft zu überbrücken. Obwohl beide bei der Zeremonie anwesend waren, soll Louis konsequent den Kontakt zu Harry vermieden haben. Harry war in Begleitung von Moderator James Corden (47) und Produzent Ben Winston erschienen, während Louis eng an seine neue Partnerin Zara McDermott (29) und ihren gemeinsamen Freundeskreis hielt, wie Daily Mail berichtet.

Die Spannungen zwischen Harry und Louis werfen lange Schatten, vor allem für Letzteren, der 2023 begann, sein drittes Soloalbum zu produzieren. Mit Aufnahmen in Costa Rica und Los Angeles wollte er künstlerische Unabhängigkeit erreichen, doch die Veröffentlichung seines Albums wurde durch Harrys Rückkehr ins Musikgeschäft getrübt. Wenige Stunden vor Louis’ Album-Release brachte Harry eine neue Single heraus und zog damit enorm viel Aufmerksamkeit auf sich. In Interviews zeigte sich Louis überrascht und enttäuscht über die zeitliche Überschneidung. "Ich habe zwei Tage vorher davon erfahren", verriet er sichtlich angespannt in einem Radiointerview.

Während sich Harry als Solokünstler eine Weltkarriere aufgebaut hat, stehen Louis und Zayn Malik (33) heute eng beieinander. Beide trauern immer noch um Liam, der einst ihr enger Vertrauter war. Louis widmete ihm sogar einen Song auf seinem neuen Album. Harry hingegen scheint zu den übrigen Bandmitgliedern kaum noch Kontakt zu haben. Eine erneute öffentliche Zusammenkunft der ehemaligen Mitglieder scheiterte selbst bei den BRIT Awards 2025, als diese zu einer Hommage an Liam gebeten wurden. Trotz ihrer gemeinsamen Erfolge in der Vergangenheit wirken die Gräben zwischen Harry und Louis unüberwindbar.

Anzeige Anzeige

IMAGO / MediaPunch Harry Styles, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson und Zayn Malik, Mitglieder von One Direction

Anzeige Anzeige

Photo by JC Olivera/Getty Images, Photo by Amy Sussman/Getty Images Louis Tomlinson und Harry Styles