Solokunst nach One Direction forderte Louis Tomlinson heraus

Louis Tomlinson (34) startet nach vier Jahren Funkstille mit einem neuen Album und offenen Worten durch. In der "Tonight Show" mit Jimmy Fallon (51) erzählte der frühere One-Direction-Star, wie sehr ihn der Schritt vom Boyband-Mitglied zum Solokünstler gefordert hat. "Es ist ziemlich einschüchternd, eine Band wie One Direction zu verlassen und alleine weiterzumachen", gestand Louis in der Sendung. Am 23. Januar erschien sein Longplayer "How Did I Get Here?", den er als sein bisher persönlichstes Werk beschreibt. Begleitet wird der Neustart von einer weltweiten Tour ab März 2026 – und von der Rückendeckung seiner Fans und seiner Freundin Zara McDermott (29), die das Release begeistert auf Instagram anfeuerte.

In der Show plauderte der Sänger auch über das ausgeklügelte Rätselspiel rund um den Albumtitel. In Kritiken tauchten heimlich drei Wörter auf, die zusammen Koordinaten ergaben – wer sie entschlüsselte, landete bei Plakatwänden in Berlin, São Paulo, London, Mexiko-Stadt, Mailand und Los Angeles. Auf jedem Plakat stand ein Wort. Die Wörter auf den sechs Tafeln ergaben schließlich gemeinsam den Namen des Albums. Für zusätzlichen Wirbel sorgte ein unerwartetes Missverständnis zwischen den sogenannten Swifties und seiner eigenen Fanbase: "Taylor Swifts Fans schienen ein bisschen verwirrt. Ich glaube, sie dachten, es hätte etwas mit ihrem Album zu tun. So habe ich quasi Gratis-Promo bekommen", scherzte Louis in der Show. Nun liefert er sich mit "How Did I Get Here?" ein spannendes Chart-Duell mit seinem ehemaligen Bandkollegen Harry Styles (31) und Victoria Beckham (51) und bat seine 28,8 Millionen Follower auf X um Unterstützung, der Platte den Moment zu geben, den sie aus seiner Sicht verdient.

Privat zeigt sich Louis derzeit so offen und verletzlich wie selten. Er betont immer wieder, dass er in seinen neuen Songs sein Herz auf der Zunge trägt und sich als Sänger und Songschreiber immer noch in einem Lernprozess sieht. Der Musiker spricht häufig darüber, wie sehr ihn das Vertrauen seines Publikums geprägt hat – auf den vergangenen Solo-Touren habe er erst das Selbstbewusstsein gefunden, das ihm nach der One-Direction-Ära fehlte. Auch emotional blickt er zurück: Auf dem neuen Album widmet er seinem verstorbenen Freund Liam Payne (†31) ein besonders persönliches Stück, in dem es um Verlust, verpasste Chancen und tiefe Selbstzweifel geht. Gerade diese Mischung aus Fankraft, Trauerarbeit und dem Mut, als Solokünstler ganz bei sich anzukommen, prägt im Moment das Bild, das Louis von sich zeigt – auf der Bühne ebenso wie abseits des Rampenlichts.

Getty Images Louis Tomlinson bei den Rolling Stone UK Awards 2023

Getty Images Louis Tomlinson, Sänger

Getty Images Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson und Zayn Malik, Mitglieder von One Direction