Nach Dschungelcamp-Drama: Samira Yavuz hat Frieden gefunden

Samira Yavuz (32) hat im Dschungelcamp eine äußerst emotionale Begegnung mit Evanthia Benetatou (33) erlebt. Die beiden Reality-TV-Stars trafen im Camp wieder aufeinander, nachdem Eva in der Vergangenheit einen One-Night-Stand mit Samiras Ex-Mann Serkan Yavuz (32) hatte. In ihrem Podcast "Main Character Mode" sprach Samira jetzt über das Wiedersehen. Zunächst war sie in ein zweites Camp verlegt worden und sah Eva deshalb erst mit Verzögerung. Je länger sie auf die Begegnung wartete, desto größer wurde die innere Unruhe. Als Eva sie dann bei der ersten Begegnung direkt umarmen wollte, fühlte sich Samira nach eigenen Worten "wie vom Zug überfahren".

Anfangs wich Samira der ehemaligen Bachelor-Kandidatin bewusst aus, nur um festzustellen, dass genau dieses Meiden alles noch schlimmer machte. Also suchte die zweifache Mutter schließlich die direkte Konfrontation. Doch zu ihrer Enttäuschung nahm Eva das nicht so auf, wie sie es sich gewünscht hätte. "Ich denke, ich drücke mich ganz gut aus. Was ich sage, könnte man schon nachvollziehen, mit Verstand. Und sie hat es nicht getan", erzählte sie im Podcast. Samira erklärte, dass es wahrscheinlich nicht an mangelndem Verstand liege, Eva sich aber nicht aus ihrer eigenen Perspektive lösen könne. "Sie ist wirklich so beschränkt wie in einem Schuhkarton", erklärte Samira.

Trotz der Differenzen half ihr die Aussprache, mit der Situation umzugehen. "Irgendwie – so paradox sich das auch anhört – hat mir das übelst den Frieden gegeben. Zu wissen, hey, ich habe gesagt, meine Welt ist okay, ich bin Dinge losgeworden", sagte Samira. Die Konfrontation habe sie wachsen lassen und Eva habe nach und nach ihren Status als "größter Trigger" verloren. "Anstatt sie zu meiden, war es irgendwann egal, dass sie neben mir sitzt", betonte die Reality-TV-Bekanntheit.

RTL Samira Yavuz im Dschungelcamp 2026

RTL Samira Yavuz und Eva Benetatou im Dschungelcamp

RTL Eva Benetatou, Dschungelcamp 2026