Geheimes Projekt verbindet Rúrik Gíslason und Bill Kaulitz

Rúrik Gíslason (37) und Bill Kaulitz (36) sorgen für Rätselraten. Der Ex-Fußballer und der Tokio Hotel-Frontmann wurden bereits 2025 gemeinsam auf dem Oktoberfest in München gesichtet – nun legt Rúrik nach und macht die Gerüchteküche noch heißer. Beim "A Night To Remember"-Event von Prime Video erklärt er im Gespräch mit Promiflash, dass die beiden nicht nur privat eng verbunden sind, sondern auch an etwas Gemeinsamen arbeiten. "Wir sind einfach gut befreundet. Vielleicht haben wir auch ein Projekt gemacht. Vielleicht kommt es am ersten April raus. [...] Das war ein kleiner Teaser", verrät Rúrik.

Auf Nachfrage zu möglichen Mitstreitern bremst der Isländer die Erwartungen und verweist auf einen Vertrag, der ihm enge Grenzen setzt. Ob Bill allein, sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz (36) oder sogar auch Heidi Klum (52) involviert sind, will Rúrik nicht bestätigen. "Ich würde es lieben, mehr zu sagen. Aber ich unterliege einem Vertrag und ich darf nicht viel mehr sagen", erklärt er im Gespräch mit Promiflash. Damit bleibt zunächst nur sein kryptischer April-Hinweis als Ankerpunkt. Ein genauer Termin oder Details zum Format bleiben somit vorerst unter Verschluss.

Privat klingt es nach einer unkomplizierten Freundschaft auf Augenhöhe. Rúrik betont gegenüber Promiflash, wie sehr er den Musiker für seine Authentizität schätzt. "Er ist ein sehr netter Kerl. Ich habe ganz viel Respekt für ihn. Er ist einfach real und ich liebe es, wenn Leute einfach real sind", schwärmt er von Bill. Der ehemalige Profisportler verweist dabei auch auf seine Wurzeln in Island, wo, wie er meint, Direktheit zählt: "Wir sind fast 400.000 Menschen, glaube ich, nicht mehr. Und du musst einfach real sein, um Freunde zu haben."

Imago, Imago Collage: Rúrik Gíslason, Bill Kaulitz

Getty Images Bill Kaulitz bei den Fashion Awards 2025 in der Royal Albert Hall in London

Getty Images Rúrik Gíslason bei der Netflix-Programmvorstellung "Next on Netflix 2026" in Berlin