Samira Yavuz verrät: So eklig war das Dschungelcamp

Zurück in den eigenen vier Wänden und weit weg vom australischen Busch zieht Samira Yavuz (32) jetzt im Podcast "Main Character Mode" ein schonungsloses Fazit zu ihrer Zeit im Dschungelcamp. Die Reality-TV-Bekanntheit berichtet, wie sie mit ihren Mitcampern eine halbe Ewigkeit lang versuchte, überhaupt Feuer zu machen – ohne jede Hilfe von außen. "Wir waren komplett auf uns allein gestellt", erzählt sie und schildert, wie selbst das Trinken zur Qual wurde. Das abgekochte Wasser habe "rauchig, widerlich" geschmeckt, so etwas habe sie "noch nie" im Leben getrunken. Während andere über Prüfungen klagten, erlebte Samira ihren persönlichen Albtraum, als sie mitten im Camp ihre Periode bekam: "Keine richtige Dusche, kein Warmwasser, das war der Horror."

Samira berichtet, dass sie sich ganze 17 Tage lang nicht das Gesicht gewaschen habe, weil ihr einziges Handtuch irgendwann nur noch nach Bakterien roch und sie es nicht mehr ertragen konnte. "Die Zustände da drin sind brutal", fasst sie zusammen. Von jedem Kleidungsstück gab es nur zwei Teile – und ihre Hose aus der ersten Dschungelprüfung stank nach eigener Aussage nach "süßer Verwesung". Selbst Zähneputzen fühlte sich für die zweifache Mutter seltsam an: Statt Zahnpasta gab es kleine Tabletten, auf denen man kauen musste, bis sie stark schäumten. "Aber das fühlt sich auch nicht sauber an", klagt sie. Beim Essen wurde die Belastungsgrenze endgültig erreicht: Das mit Sternen erkämpfte Fleisch konnte sie zum Schluss nicht mehr anrühren. Mit etwas Abstand fragt sie sich heute: "Wie habe ich das geschafft?"

Bereits vor ihrem Einstieg ins Dschungelcamp hatte Samira in ihrem Podcast ihre Sorgen hinsichtlich der hygienischen Zustände geäußert. Die Reality-Teilnehmerin hat das Abenteuer dennoch mit Bravour gemeistert und holte sich den zweiten Platz. Die zweifache Mutter, die durch ihre offene und empathische Art zahlreiche Fans gewonnen hat, zeigte so einmal mehr ihr Durchhaltevermögen. Privat wirkte sie in der Vergangenheit oft gelassen und fröhlich, auch durch humorvolle Erzählungen in ihrem Podcast – doch die Dschungel-Erfahrung scheint Samira nachhaltig beschäftigt zu haben. Fans dürfen gespannt sein, welche Erlebnisse sie zukünftig noch teilen wird.

RTL Samira Yavuz im Dschungelcamp 2026

RTL Ariel und Samira Yavuz, Dschungelcamp 2026

RTL Die Dschungelcamper von 2026