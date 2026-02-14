Dschungelcamp: Samira Yavuz enthüllt ihren inneren Kampf

Samira Yavuz (32) konnte als Zweitplatzierte aus dem Dschungelcamp herausgehen. Nun ist die Reality-Bekanntheit wieder zu Hause und meldet sich erstmals in ihrem Podcast "Main Character Mode" zurück. Sie erinnert sich, dass sie vor dem Camp in einem tiefen, emotionalen Loch steckte: "Ich habe unfassbare Kämpfe mit mir gehabt. Ich habe mich super schlecht behandelt gefühlt, ich habe mich nicht wertig gefühlt, mal wieder, [...]. Ich habe sehr an mir selbst gezweifelt. Ich wusste nicht mal, ob ich das überhaupt schaffe", erzählt sie ehrlich. Ihre Fans und die Öffentlichkeit haben das gar nicht so mitbekommen. Im Dschungel habe sie dann die Gelegenheit gehabt, viel über sich und ihr Leben nachzudenken: "Ich hatte so viel Zeit, über mein Leben nachzudenken, über mich nachzudenken, was da für Dinge passiert sind, wie ich weitermachen will, mich mit meinem Schmerz auseinanderzusetzen, mit allem einfach."

Das habe sich für Samira am Ende auch ausgezahlt. Sie könne ein klares Fazit von ihrer Zeit im Dschungel ziehen: "Es hat mir so viel gebracht. Weil ich da drin eines verstanden habe, mit den niedrigsten Bedingungen überhaupt, dann ist, dass alles, was nicht guttut, rausmuss. Kommentarlos. Es macht keinen Sinn, diese Energie da reinzustecken." Das klingt, als wolle die Influencerin jetzt einen Neustart, ohne Sorgen starten. Ihre Teilnahme am Dschungelcamp scheint sie nicht zu bereuen. Promiflash erzählte sie, dass sie über sich hinausgewachsen sei: "Ich habe mich selbst auf einer ganz neuen Ebene kennengelernt. Ich weiß jetzt, wie ich besser mit Triggern umgehen kann."

Die Zeit im Dschungel war für Samira sicher eine emotionale Achterbahn. Nicht nur wegen der kargen Bedingungen im Camp, sondern auch wegen Eva Benetatou (33). Diese hatte eine Affäre mit Samiras Noch-Ehemann Serkan (32), als sie selbst mit ihrem zweiten Kind schwanger war. Das Konfliktpotenzial nutzten die beiden auch voll und ganz aus – Klärungsgespräche endeten im Streit. Bleibt nach dem Ende der Show die Frage, ob die 32-Jährige mit dem Thema Eva abschließen konnte. Gegenüber Promiflash betonte sie, dass es ihr wichtig war, ihre Wahrheit auszusprechen und das direkt an Eva. "Mit dem, was ich alles sagen konnte, ist das dann für mich auch geklärt", ist Samira überzeugt.

RTL Samira Yavuz im Dschungelcamp

Imago Samira Yavuz beim Abflug ins RTL-Dschungelcamp 2026 am Frankfurter Flughafen

RTL Eva Benetatou und Samira Yavuz, Dschungelcamp 2026