Maya Hawke heizt Gerüchte um Tarantinos Fußfetisch neu an

Maya Hawke (27), bekannt aus Stranger Things und als Tochter von Schauspielerin Uma Thurman (55), heizte nun die langjährigen Gerüchte um Quentin Tarantinos (62) angeblichen Fußfetisch erneut an. In einem Gespräch im Podcast "Good Hang with Amy Poehler" verriet Maya, welche Ratschläge ihre Mutter ihr vor den Dreharbeiten zu "Once Upon a Time... in Hollywood" mit auf den Weg gab, ihrem ersten Film unter der Regie von Quentin. "Lass deine Schuhe an!", lautete der trockene Hinweis von Uma, die selbst als Tarantinos Muse gilt und in Klassikern wie "Pulp Fiction" und der "Kill Bill"-Reihe die Hauptrollen spielte.

Gerüchte um Quentin Tarantinos Vorliebe für Füße kursieren bereits seit Jahrzehnten, besonders wegen der auffälligen Zahl von Fußaufnahmen in seinen Filmen. Quentin selbst hat das stets bestritten und erklärte in einem Interview mit der GQ 2021, solche Einstellungen seien schlichtweg "gute Regie". Doch auch die berühmte Szene, in der Quentin in Robert Rodriguez (57)' "From Dusk 'Til Dawn" Tequila von Salma Hayeks (59) Füßen trank, befeuerte die Spekulationen weiter. Sogar Stars wie Brad Pitt (61) oder Uma haben öffentlich über die vermeintliche Vorliebe des Regisseurs gewitzelt.

Die Geschichten rund um die Fußfixierung des Regisseurs machen auch nicht vor skandalträchtigen Aussagen Halt. Im Podcast "Get in the Car" behauptete ein früherer Mitarbeiter eines Stripclubs, Quentin habe vor einigen Jahren einer Tänzerin eine große Summe gezahlt, um ihre Füße ausgiebig küssen und saugen zu dürfen. Belegt ist das nicht, doch die Storys halten das Thema lebendig. Die humorvollen wie auch kontroversen Kommentare von Kollegen und Fans tragen nur weiter dazu bei, dass diese Erzählung nicht verstummt.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Maya Hawke und Quentin Tarantino

Anzeige Anzeige

Uma Thurman als Mia Wallace in "Pulp Fiction"

Anzeige Anzeige

Getty Images Quentin Tarantino, Regisseur