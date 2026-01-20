Diesen Tipp gab Uma Thurman Tochter Maya einst zu Tarantino

Maya Hawke (27) hat in einem Podcast verraten, welchen Ratschlag ihre Mutter Uma Thurman (55) ihr für die Zusammenarbeit mit Regisseur Quentin Tarantino (62) gegeben hat. Im Podcast "Good Hang" von Amy Poehler (54) erzählte die Schauspielerin aus Stranger Things, die mit der Serie aktuell große Erfolge feiert, dass ihre Mutter ihr geraten habe, bei Dreharbeiten mit Tarantino "die Schuhe anzulassen". Dieser Kommentar sorgte für großes Gelächter bei Amy. Der Hinweis zielt auf die seit Jahren kursierenden Gerüchte um Quentins angeblichen Fußfetisch ab. Maya spielte 2019 in Tarantinos "Once Upon a Time in … Hollywood" mit. Ihre Mutter hatte bereits in den "Kill Bill"-Filmen und "Pulp Fiction" eine enge Arbeitsbeziehung zu dem exzentrischen Regisseur.

Quentin wird seit Langem nachgesagt, eine besondere Vorliebe für Füße zu haben. Uma äußerte sich 2024 selbst dazu in einem Interview bei "Late Night with Conan O’Brien". Sie erklärte, dass der Regisseur diese Gerüchte "energisch dementiere", wies aber darauf hin, dass er jede Nahaufnahme ihrer Füße als "essenziell für die Handlung" verteidigte. Conan hingegen äußerte sich amüsiert über mehrere Szenen, bei denen der Fokus auf den Füßen scheinbar alles andere als relevant für die Handlung wirkte. Zusätzlichen Zündstoff lieferte ein Bericht von Page Six aus dem Jahr 2023, wonach der Filmemacher angeblich 10.000 Dollar (rund 8.600 Euro) gezahlt haben soll, um in einem Stripclub die Füße einer Frau zu küssen.

Uma und Maya teilen eine enge, oft humorvolle Gesprächskultur, in der kluge Ratschläge mit Augenzwinkern weitergegeben werden. Maya betont in Interviews häufig, wie sehr sie den Rückhalt aus der Familie schätzt. Uma wiederum sprach in der Vergangenheit liebevoll darüber, wie sie ihrer Tochter Raum für eigene Entscheidungen lässt und sich freut, wenn diese ihren Weg findet. Mutter und Tochter pflegen offenbar genau die Art von Vertrauen, die solche offenen, spaßigen Momente möglich macht – inklusive eines Tipps, den man garantiert nicht vergisst.

Pascal Le Segretain/Getty Images Uma Thurman mit ihrer Tochter Maya Hawke, 2019

Getty Images Quentin Tarantino, Regisseur

Bertrand Langlois / Getty Images US-Schauspielerin Uma Thurman und Regisseur Quentin Tarantino