Herzzerreißend: Emma Slater trauert um James Van der Beek

Tänzerin Emma Slater (37) hat mit bewegenden Worten Abschied von ihrem früheren Tanzpartner James Van der Beek (†48) genommen, der am Mittwochmorgen friedlich verstorben ist. Emma, die 2019 in der 28. Staffel von Dancing with the Stars mit James getanzt hatte, teilte ihre Trauer auf Instagram. Sie beschrieb ihn als ihren "großen Bruder" und veröffentlichte ihr Lieblingsfoto aus der gemeinsamen Zeit in der Tanzshow. "Alle, die das Vergnügen hatten, dich in ihrem Leben zu haben, sind gesegnet. Für immer verändert durch dein Genie. Wir durften diese wunderschönen Jahre zusammen erleben. Es begann damit, Tanzpartner zu sein, und ich war überglücklich, mit dir zu tanzen. Und es entwickelte sich zu einer der tiefsten Freundschaften", schrieb sie in ihrem emotionalen Post.

In ihrer Hommage betonte Emma, wie sehr James und seine Familie sie geprägt hätten: "Du, Kimberly und die Kinder wurdet zu meiner Familie und ich fand so viel Sinn in unserer kleinen Gemeinschaft. Deine Liebe zu deiner Familie zu sehen, hat mein Leben verändert." Sie erinnerte sich außerdem voller Dankbarkeit an das letzte Treffen mit ihm, nur wenige Tage vor seinem Tod: "Ich bin so dankbar, dass ich dich am Sonntag noch sehen, mit dir reden und dir zum millionsten Mal sagen konnte, wie sehr ich dich liebe. Wir haben zusammen gelacht. Und ich habe versprochen, dass ich deine Gegenwart immer spüren werde, so wie ich es schon jetzt tue." TMZ berichtete, dass James an den Folgen von Darmkrebs im fortgeschrittenen Stadium verstorben ist, den er 2023 diagnostiziert bekam und über den er im November 2024 erstmals öffentlich gesprochen hatte.

James Van der Beek, bekannt aus der Serie Dawson's Creek und Filmen wie "Varsity Blues", hinterlässt eine trauernde Familie: Seine Ehefrau Kimberly und ihre sechs gemeinsamen Kinder. Emma beschrieb, dass vor allem James’ bedingungslose Liebe zu seiner Familie ihr Leben verändert habe. Die Tänzerin, die sich seit ihrer gemeinsamen Zeit mit James tief mit ihm verbunden fühlte, versprach, seine Präsenz immer in ihrem Leben zu spüren. Diese besondere Freundschaft zwischen den beiden begann auf der Tanzfläche, wuchs jedoch schnell zu einer tiefgreifenden Verbindung, die weit über die Show hinausreichte.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Emma Slater und James Van Der Beek

Imago James Van der Beek in New York, August 2017

Getty Images James Van Der Beek und Katie Holmes für die Serie "Dawson's Creek", 1998

