Katie Price verteidigt Ehemann Lee gegen fiese Gerüchte

Valentinstag mit klarer Botschaft: Katie Price (47) hat ihrem neuen Ehemann Lee Andrews öffentlich den Rücken gestärkt und dabei scharf gegen "Schlangen" und "verbitterte Menschen" ausgeteilt. In ihren Instagram Stories schwärmte die Reality-Ikone davon, wie viel Sicherheit und Respekt Lee ihr gebe, und betonte, dass Vorwürfe gegen ihn "absoluter BS" seien. Gefeiert wurde der Tag in Dubai, wo Katie und der Geschäftsmann seit ihrer Blitzhochzeit im vergangenen Monat unterwegs sind – offenbar im engen Kreis und mit Freunden. Lee, teilte selbst Clips und Emojis, die ein gemeinsames Zuhause, Hunde-Liebe und sogar Familienzuwachs andeuteten. Katie, hatte schon früher offen gesagt, dass sie sich weitere Kinder wünscht.

Doch die Romantik hat Nebenwirkungen auf der Karriere-Baustelle: An einer bereits gedrehten, dreiteiligen Doku für Sky soll nun kräftig nachjustiert werden. Produktionskreisen zufolge wirkt vorhandenes Material plötzlich veraltet, weil Teile aus einer Phase stammen, in der Katie noch mit "Married At First Sight"-Teilnehmer JJ Slater liiert war. Die spontane Hochzeit und der erneute Dubai-Trip stellen Termine und Erzählstrang auf die Probe, zusätzliche Drehs und ein aufwendiger Re-Schnitt stehen im Raum, um den geplanten Frühjahrssendeplatz überhaupt halten zu können. Währenddessen weist Lee Anschuldigungen rund um angebliche Haftzeiten oder ein Reiseverbot entschieden zurück und präsentiert auf Social Media stattdessen Pärchenmomente – inklusive eines Clips, in dem Katie mit Kappe einen Hund knuddelt. "Er hat bewiesen, dass alles, was über ihn gesagt wurde, absoluter BS ist", schrieb Katie zu seinem Account, gefolgt von ihrem Seitenhieb auf "Schlangen in allen Bereichen".

Privat haben die beiden ihr Honeymoon-Setting erweitert: Freundin Kerry Katona (45) reiste mit Partner Paolo nach Dubai nach und verbrachte Zeit mit dem frisch verheirateten Duo. Kerry hatte Katie zuvor offen als "verrückt" bezeichnet, so schnell zu heiraten, blieb der Reality-Queen aber eng verbunden und zeigte sich nun gut gelaunt an ihrer Seite. Katie, Mutter von fünf Kindern, pflegt seit Jahren enge Freundschaften, die sie auch durch turbulente Phasen tragen. In jüngerer Vergangenheit war über Lees Vergangenheit spekuliert worden, was das Paar öffentlich beschäftigte. Umso deutlicher fällt nun Katies Fokus auf Loyalität im Inner Circle aus – mit gemeinsamen Plänen, viel Social-Media-Nähe und einem Alltag zwischen Hunden, Küssen, Sonnenuntergängen und der Suche nach einem neuen, festen Zuhause.

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026

Instagram / wesleeeandrews Katie Price mit ihrem Ehemann Lee, Februar 2026

Instagram / wesleeandrews Katie Price und Lee Andrews