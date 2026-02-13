James Van Der Beeks (†) altes Video über Trauer geht viral

James Van Der Beek (†48) ist tot. Der Dawson's Creek-Liebling starb am 11. Februar in den USA an Darmkrebs, wie mehrere US-Medien bestätigten. Der Schauspieler wurde nur 48 Jahre alt und hinterlässt seine Frau Kimberly Van Der Beek und die sechs gemeinsamen Kinder. Jetzt macht ein älteres Instagram-Video aus dem Sommer 2023 erneut die Runde, in dem James sehr offen über Trauer spricht. Der Clip verbreitet sich rasant in den sozialen Netzwerken, Fans teilen Erinnerungen an den Serienstar und schreiben, wie sehr sie seine Worte gerade jetzt berühren.

In dem Beitrag, den James zum dritten Todestag seiner Mutter gepostet hatte, beschreibt er Trauer als "eine emotionale Achterbahnfahrt". Nichts daran ergebe anfangs Sinn, sagt er, und jeder durchlaufe den Prozess in seinem eigenen Tempo – mit Gefühlen von Schmerz, Traurigkeit, Wut oder sogar Erleichterung. Vor allem legt der Schauspieler den Zuschauern nahe, nichts zu unterdrücken. "Erlaubt es", mahnt er mehrfach in die Kamera. Ratschläge anderer hätten oft gute Absichten, aber "sie wissen nicht, was in dir vorgeht", erklärt er. Viele Fans schreiben nun unter geteilte Ausschnitte des Clips, das Video sei zu einem Trostspender geworden. "Ich werde es mir immer wieder ansehen, wenn mich meine Trauer überwältigt", meint zum Beispiel eine Nutzerin.

James wurde 2023 mit Darmkrebs konfrontiert und machte die Diagnose im November 2024 öffentlich. Privat galt der Texaner als Familienmensch, der über die Jahre immer wieder kleine Einblicke in sein Leben mit seinen Kindern gab – ob beim Frühstückschaos in der Küche oder bei Ausflügen ins Grüne. Seit "Dawson’s Creek" blieb er seinem Publikum nah, auch über soziale Medien, wo er Humor und Nachdenklichkeit mischte. Nach seinem Tod nahmen nicht nur zahlreiche Fans, sondern auch viele frühere Kollegen Abschied von James. Besonders bewegend meldete sich Katie Holmes (47) zu Wort. Die Schauspielerin teilte eine handgeschriebene Nachricht, in der sie James als "tapfer, selbstlos und stark" beschrieb.

Instagram / vanderjames James Van Der Beek im November 2024

Instagram / vanderjames James Van Der Beek mit seiner Frau Kimberly und seinen sechs Kids im Juni 2022

