James Van der Beeks (†48) Bruder teilt rührende Worte

Nach und nach nimmt die Welt Abschied von dem am vergangenen Mittwoch verstorbenen James Van der Beek (†48). Zwei Tage nach dieser traurigen Nachricht meldete sich eine Person öffentlich zu Wort, die eine ganz besondere Verbindung zu dem Schauspieler hatte: Sein Bruder Jared Van der Beek. Zu einer Reihe von alten Familienfotos zollt er ihm auf Instagram Tribut. "Es gibt eine besondere Verbindung zwischen Brüdern, und vor zwei Tagen wurde diese physische Verbindung getrennt. Jetzt weiß ich, warum Menschen es 'Herzschmerz' nennen, wenn man jemanden verliert, der einem nahesteht. Es ist ein Gefühl von Verzweiflung und Schmerz, das so tief ins Herz geht – ich wusste nicht, dass es so sehr wehtun würde", schreibt er emotional.

Seine Worte machen deutlich, dass der Verlust seines ein Jahr älteren Bruders eine große Lücke in seinem Leben hinterlässt. "Er war mein Mensch, derjenige, an den ich mich mit allem gewandt habe. Ich habe seit meiner Geburt zu ihm aufgesehen. Er war immer für mich da, wann immer ich ihn brauchte", betont Jared und erwähnt auch, wie viel ihm die große Anteilnahme bedeute: "Es tut gut, zu lesen und zu sehen, wie er so viele Leben berührt hat, nicht wegen etwas, das er getan hat, sondern wegen seiner Persönlichkeit. [...] Die Gemeinschaft der Menschen, die in seine letzten Tage eng eingebunden waren, war einfach unglaublich. Danke an alle, Bekannte und Unbekannte, die geholfen haben, seinen Übergang so schön wie möglich zu gestalten." Seinen rührenden Text beendet er damit, dass er seine Anwesenheit schon jetzt vermisse – nach wie vor aber spüre, dass er an seiner Seite sei: "Danke, dass du dein Leben mit mir geteilt hast. Ich liebe dich."

Neben seinem Bruder Jared hinterlässt James auch seine Schwester Juliana, seine Frau Kimberly und ihre sechs gemeinsamen Kinder. Im Jahr 2023 erkrankte der Hollywoodstar, der Ende der 90er-Jahre mit Dawson's Creek seinen Durchbruch feierte, an Darmkrebs. Im Laufe seiner Karriere war er in zahlreichen Serien zu sehen, wie unter anderem "Criminal Minds", How I Met Your Mother, One Tree Hill und Modern Family – und erlangte so eine weltweite Fangemeinde, die nun gemeinsam mit seiner Familie und seinen Kollegen um ihn trauern.

Instagram / jaredvanderbeek Jared und James Van der Beek

Instagram / jaredvanderbeek Jared, Juliana und James Van der Beek

