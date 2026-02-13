James Van der Beek und Kim waren Vorbilder für Rumer Willis

Hollywood nimmt Abschied von James Van der Beek (†48), der am Mittwoch, 11. Februar 2026, im Alter von 48 Jahren an den Folgen einer Darmkrebserkrankung gestorben ist. Unter den vielen Stimmen, die nun öffentlich trauern, meldet sich auch Rumer Willis (37) zu Wort. Die Tochter von Demi Moore (63) und Bruce Willis (70) schildert auf Instagram, wie prägend ihre Verbindung zu James und seiner Ehefrau Kimberly Brook für sie wurde. Sie lernte den Dawson's Creek-Star als Teenager kennen, als sie zwischen Patchwork, neuen Partnern im Elternhaus und viel Trubel oft das Gefühl hatte, übersehen zu werden. An James' Seite – und in dessen Familie – erlebte sie etwas völlig anderes. "Ich hatte in meinem Leben noch nie ein so schönes Beispiel für eine liebevolle Ehe gesehen und dafür, wie echte Partnerschaft aussieht. Und zu beobachten, wie Kim und James nahtlos miteinander harmonieren, während sie diese wundervolle Gruppe der liebenswertesten Kinder erziehen, die ich je getroffen habe – das war wie im Himmel", schreibt sie.

In ihrem langen Post erinnert sich Rumer an die Zeit nach der Trennung ihrer Eltern im Jahr 1998, an Umbrüche und Unsicherheiten – und daran, wie freundlich James ihr von Anfang an begegnete. "Ich kenne James, seit ich 15 bin. Und ich war so beeindruckt davon, wie nett er zu mir war", schwärmt sie. Erst später habe sie verstanden, "wie tiefgründig James war und was für ein Geschenk er war". Entscheidenden Halt fand sie auch in James' Ehe mit Kimberly, die er 2010 in Israel kennenlernte. "Kim und ich wurden sofort Freundinnen", erzählt die Schauspielerin. Auf Besuchen auf der Ranch in Texas habe sie stundenlang mit James über Träume und ihren Wunsch gesprochen, eines Tages selbst Mutter zu werden. Besonders im Gedächtnis blieb ihr ein Moment, in dem James einer seiner Töchter mit Geduld und Einfühlungsvermögen zuhörte: "Ich wusste nicht, dass es solche Männer auf der Welt gibt", betont sie.

Heute, seit der Geburt ihrer Tochter Lou im April 2023, orientiert sich Rumer nach eigenen Worten an genau diesem Familienmodell: Die Wärme, Stabilität und Zugewandtheit, die sie bei James und Kimberly erlebt hat, ist für sie zum Leitbild geworden – in ihrer Beziehung, in ihrer Art, Mutter zu sein, und in dem, was sie sich für die Zukunft ihrer kleinen Familie wünscht. "Dafür bin ich für immer dankbar – und für all die langen Gespräche an Esstischen. Für die geteilte Weisheit, das Lachen. Danke, James. Dafür, dass du in so vielen Dingen die Messlatte höher gelegt hast, dass ich sie gar nicht zählen kann. Ich bin so dankbar, eure wunderschöne Familie zu kennen und zu lieben. Ich werde dich sehr vermissen", schließt sie ihren Beitrag ab.

Instagram / rumerwillis Rumer Willis mit ihrer Mutter, ihrer Schwester und James Van der Beeks Familie

Instagram / vanderjames James Van Der Beek mit seiner Frau Kimberly

