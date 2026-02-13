Ian McKellen bestätigt: Im Juli beginnt der "Gollum"-Dreh

Ian McKellen (86), bekannt als Gandalf in Der Herr der Ringe, hat bestätigt, dass die Dreharbeiten zu dem neuen Film "The Hunt For Gollum" im Juli beginnen werden. In einem Interview mit Stephen Colbert (61) gab der Schauspieler preis, dass er sich darauf vorbereitet, erneut in seine ikonische Rolle zu schlüpfen. Die Dreharbeiten finden in Neuseeland statt, mitten im dortigen Winter, was McKellen scherzhaft als "sehr unglücklich" bezeichnete. Neben ihm kehren auch Elijah Wood (45) als Frodo und Andy Serkis als Gollum zurück. Letzterer übernimmt dabei nicht nur die ikonische Rolle des gequälten Ringträgers, sondern auch die Regie bei dem neuen Ausflug nach Mittelerde.

Der Film spielt zeitlich zwischen "Der Hobbit" und der originalen "Der Herr der Ringe"-Trilogie und erzählt die Jagd auf Gollum, auf die Aragorn von Gandalf geschickt wird, bevor Sauron dem unglücklichen Geschöpf den Aufenthaltsort des Einen Rings entlocken kann. Die Geschichte basiert auf einer Episode aus J.R.R. Tolkiens Hauptwerk, die dort nur am Rande erwähnt wird und nun zu einem eigenen Abenteuer ausgebaut wird. Peter Jackson (64) begleitet das Projekt als Produzent, während Drehbuchautorin Philippa Boyens, die schon seit "Die Gefährten" fest zum Mittelerde-Team gehört, erneut das Skript liefert. In Deutschland müssen sich Fans allerdings noch etwas gedulden: Der Kinostart von "The Hunt For Gollum" ist derzeit für den 16. Dezember 2027 geplant.

Im Gespräch mit Stephen Colbert klang Ian vorfreudig und verschmitzt, als er über die Dreharbeiten sprach. "Ja, ich setze meinen Hut, meine Nase, meinen Bart, meine Augenbrauen und meinen Schnurrbart wieder auf", sagte der Schauspieler in der Show. Die Rückkehr in das vertraute Make-up und Kostüm ist für Ian längst mehr als nur ein Job. Der Oscar-nominierte Darsteller übernahm die Rolle des weisen Zauberers Gandalf erstmals im Jahr 2001 und gewann durch die Trilogie weltweit Fans sowie mehrere Auszeichnungen. McKellen, der auch als Theaterstar auf britischen Bühnen brilliert, ist für seinen trockenen Humor bekannt und plädiert offen für Authentizität in seiner Arbeit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ian McKellen, September 2022

Anzeige Anzeige

Imago Elijah Wood und Sir Ian McKellen im Dezember 2012 in New York City

Anzeige Anzeige

ZUMA PRESS, INC. / ActionPress Ian McKellen als Gandalf in "Herr der Ringe"

Getty Images Andy Serkis auf einer Awardshow in London im März 2019