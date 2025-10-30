Elijah Wood überrascht Fans bei "Herr der Ringe"-Hochzeit

Sharik und Jessica Burgess-Stride, ein Ehepaar aus Neuseeland, erlebten bei ihrer Hochzeit auf dem berühmten Hobbiton-Filmset in Matamata eine unverhoffte Überraschung. Während sie gerade ihre Ehegelübde am Altar des Herr der Ringe-Schauplatzes austauschten, tauchte Schauspieler Elijah Wood (44) unerwartet auf. Die Brautleute riefen beeindruckt "Oh mein Gott", als der Hollywoodstar in lässigem Outfit aus der Menge trat. Ein Video auf TikTok hielt den Moment fest. Elijah, der einst Frodo Baggins in Peter Jacksons (63) Verfilmung verkörperte, gratulierte dem Paar, posierte für Fotos und bemerkte begeistert: "Großartig, alle als Hobbits verkleidet!"

Der Bräutigam Sharik, ein langjähriger Fan des "Herr der Ringe"-Universums, erzählte später, wie surreal der Moment war. In einem Interview mit Waikato Herald sagte er: "Erst dachte ich, das kann nicht sein, und dann war es tatsächlich Elijah Wood!" Der Schauspieler, der offensichtlich mit einer Reisegruppe vor Ort war, unterhielt sich kurz mit dem Brautpaar, machte Selfies und setzte danach seine Tour fort. Für die beiden Fans, die zuvor in Australien lebten und das Set in der Vergangenheit bereits mehrfach besucht hatten, wurde eine traumhafte Hochzeit so endgültig zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Hobbiton, das vor mehr als 26 Jahren für die Dreharbeiten zu "Der Herr der Ringe: Die Gefährten" errichtet wurde, zieht bis heute weltweit Fans der Filme an. Elijah spielte in der Trilogie die Hauptfigur Frodo Baggins, einen mutigen Hobbit aus dem idyllischen Auenland, der eine gefährliche Mission zur Zerstörung des "Einen Rings" antritt. Dass der Schauspieler nach all den Jahren an diesen symbolischen Ort zurückkehrte, um eine Hochzeit zu bereichern, macht die Geschichte für Fans, die diesen besonderen Schauplatz lieben, umso beeindruckender – für kleinere Überraschungsaktionen hat Elijah bereits in der Vergangenheit schon gesorgt.

TikTok / hobbitontours Elijah Wood überrascht ein Brautpaar in "Hobbiton", Neuseeland

Getty Images Elijah Wood, Schauspieler

United Archives GmbH/ Action Press Sean Astin und Elijah Wood in "Der Herr der Ringe"