"Herr der Ringe"-Darsteller lachten über Orlando Bloom

Seit den Dreharbeiten zu "Der Herr der Ringe" vor rund 25 Jahren haben sich zahlreiche Anekdoten rund um den beliebten Cast angesammelt. Nun verriet Schauspieler Orlando Bloom (48) bei der Fan Expo Chicago, dass er damals oft Zielscheibe der Späße seiner Kollegen war. Der Grund? Seine Rolle als Elb Legolas blieb stets makellos – ohne Schmutz, Blut oder Unordnung, selbst in den chaotischsten Szenen. Besonders Viggo Mortensen (66), der Aragorn spielte, machte daraus gerne ein Thema. "Viggo hat es geliebt, über meine schönen Haare, mein sauberes Gesicht und meine Nägel zu reden", erzählte Orlando lachend. Die Hänseleien nahm er jedoch mit Humor.

Auch unter Fans sorgte der makellose Look von Legolas immer wieder für Schmunzeln. Im Internet kursieren schon lange Memes, die sein perfektes Auftreten ironisch kommentieren. Besonders beliebt ist die Szene, in der Legolas elegant über Schnee hinwegschwebt, während die anderen knietief darin versinken. Trotz aller Späße blieb die Atmosphäre am Set herzlich. Orlando erinnerte sich zudem daran, dass er in seiner Freizeit mit seinen Kollegen wie Elijah Wood (44) und Dominic Monaghan (48) surfen ging. "Ich habe das Surfen mit den Hobbits gelernt", scherzte er und brachte damit die Fan Expo zum Lachen. Diese gemeinsamen Ausflüge stärkten den Zusammenhalt der Truppe, deren Freundschaft bis heute anhält.

Das Kult-Franchise unter der Regie von Peter Jackson (63) zählt bis heute zu den erfolgreichsten Filmreihen der Welt. Für die Darsteller bedeuteten die Dreharbeiten in Neuseeland nicht nur den Start großer Karrieren, sondern auch den Beginn einer lebenslangen Freundschaft. Einige von ihnen ließen sich nach Drehschluss sogar ein gemeinsames Tattoo stechen, um die einzigartige Erfahrung festzuhalten. Ob es tatsächlich zu einer Reunion in Neuseeland kommt, bleibt abzuwarten. Mit Andy Serkis' neuem Film "The Hunt For Gollum", der 2026 erscheint, könnte sich jedoch eine Gelegenheit bieten – eine Aussicht, die viele Fans sicher begeistern würde.

Rex Features / Rex Features / ActionPress Orlando Bloom als Legolas in "Der Herr der Ringe: Die zwei Türme"

Orlando Bloom und Viggo Mortensen in "Der Herr der Ringe"

Orlando Bloom, Ian McKellen und Viggo Mortensen in "Der Herr der Ringe"