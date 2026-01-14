Das sagt Elijah Wood zu "Der Herr der Ringe"-Rückkehr

Elijah Wood (44) heizt die Gerüchteküche um ein Frodo-Comeback an – ohne wirklich etwas zu verraten. Bei einem Auftritt auf der Fan Expo in New Orleans sprach der Schauspieler über den neuen "Der Herr der Ringe"-Film "The Hunt for Gollum" und blieb gegenüber Screen Rant betont geheimnisvoll. "Ich kann weder bestätigen noch dementieren. Hört zu, einem Zauberer ist zu trauen", sagte Elijah. Konkrete Zusagen? Fehlanzeige. Stattdessen schwärmte er von der Rückkehr des vertrauten Kreativteams rund um Philippa Boyens und zeigte sich begeistert von der Richtung des Projekts, das bei Warner Bros seit 2024 offiziell in Arbeit ist.

Inhaltlich deutet vieles auf eine Rückkehr zur Original-DNA der Mittelerde-Saga hin. Elijah beschrieb das Gefühl als "kreatives Wieder-Zusammentrommeln der Band", bei dem viele Köpfe aus der früheren Crew wieder mit an Bord seien. Philippa Boyens co-schreibe und produziere, heißt es. Und Andy Serkis übernehme Regie – aus Elijahs Sicht die perfekte Wahl: "Es fühlt sich unglaublich passend an, dass er einen Film über seine Figur dreht", sagte er Screen Rant. Philippa hatte den Ton der Geschichte bereits skizziert: "Eine ziemlich intensive Story", angesiedelt nach Bilbos legendärer Geburtstagsfeier und vor den Minen von Moria – ein bislang unerzähltes Kapitel, erzählt durch die Perspektive der "unglaublichen Kreatur" Gollum. Laut Entertainment Weekly wurde der Kinostart zuletzt auf den 17. Dezember 2027 verschoben.

Schon im vergangenen Jahr war der enge Zusammenhalt hinter den Kulissen spürbar. Bei einem Fan-Event in London scherzte Ian McKellen (86) mit dem Publikum über Figuren wie Frodo und Gandalf, während Elijah augenzwinkernd neben ihm stand, wie Clips in sozialen Netzwerken zeigten. Öffentlich äußert sich Elijah zwar zurückhaltend zu einer möglichen Rückkehr, lässt aber erkennen, wie sehr ihn das Wiedersehen mit alten Weggefährten reizt. Abseits der großen Bühne sorgt er immer wieder für persönliche Momente. Im Herbst tauchte er überraschend bei einer "Herr der Ringe"-Hochzeit auf und brachte damit Gäste und Fans zum Lachen. Ob auf Conventions oder bei Auftritten vor Publikum – Elijah spricht immer wieder offen über Freundschaften, gemeinsame Erinnerungen und den besonderen Zusammenhalt rund um Mittelerde.

Getty Images Elijah Wood im März 2022

Imago Elijah Wood und Sir Ian McKellen im Dezember 2012 in New York City

TikTok / hobbitontours Elijah Wood überrascht ein Brautpaar in "Hobbiton", Neuseeland