"Bist mir egal": Emmy Russ rechnet mit Aleks Petrovic ab

Emmy Russ (26) teilt erneut heftig gegen Aleksandar Petrovic (34) aus und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. In einer langen Instagram-Story wendet sich Emmy direkt an ihren Ex-Flirt und wirft ihm vor, gezielt falsche Informationen über sie zu verbreiten: "Hör auf, mich augenscheinlich zu stalken, um irgendwie an Infos von mir zu kommen, die du niemals bekommen wirst." Sie behauptet, sein Verhalten sei Teil eines "bewussten Schachzugs" von ihr gewesen. "Ich hab dich weggeworfen wie ein Stück Scheiße. Ich brauch dich nicht mehr. Du bist für mich egal", erklärt sie in deutlicher Sprache.

Auch seine angebliche Fixierung auf sie spricht Emmy an und fragt provokant, ob Aleks' Leben so langweilig sei, dass er sich ausschließlich mit ihr beschäftige. Ihr Vorwurf: Aleks wirke "extrem hochgradig gefährlich besessen" von ihr und lege ein Verhalten an den Tag, das "alles andere als normal" sei. Außerdem fordert sie Aleks' Umfeld dazu auf, ihm die Augen zu öffnen, da sein Verhalten "peinlich" sei. Emmy betont, dass ihr Leben mittlerweile viel zu schön sei, um sich weiterhin mit der Angelegenheit zu beschäftigen.

Bereits in der vergangenen Woche hatte Emmy in einer Instagram-Story kein gutes Haar an Aleks gelassen und sich sogar öffentlich bei ihren Fans entschuldigt, jemals etwas mit ihm zu tun gehabt zu haben. Auch zu den Hintergründen des Beziehungsendes gab die Influencerin letzte Woche Einblicke. Emmy erklärte, dass die Trennung deutlich früher stattgefunden habe, als Aleks es öffentlich dargestellt habe, und bezeichnete seine Äußerungen als "dreiste Lüge".

