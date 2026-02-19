Disney+ zeigt Kennedy-Romanze als neunteilige Serie

Die Liebesgeschichte von John F. Kennedy Jr. (†38) und Carolyn Bessette erobert die Bildschirme – und zwar als neue Serie von Produzent Ryan Murphy (60). Am 13. Februar starteten die ersten drei Folgen von "Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette" auf Disney+, der Rest folgt wöchentlich. Die neunteilige Serie erzählt die tragische Romanze zwischen dem politischen Erben und der Stilikone, die 1999 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kamen. In den Hauptrollen sind Sarah Pidgeon als Carolyn und Paul Anthony Kelly als John zu sehen, wie Serienjunkies berichtet.

Nachdem Murphy erste Bilder der Hauptdarsteller in ihren Kostümen geteilt hatte, waren viele skeptisch. Die Macher reagierten auf die Kritik: Carolyns Garderobe wurde angepasst, Sarahs Haarfarbe perfektioniert und jede Anstrengung unternommen, um das Paar so akkurat wie möglich darzustellen. "Es ist wirklich das Schneiderhandwerk", erklärte Sarah gegenüber dem Magazin Vogue auf die Frage hin, was sie als größte Stillektion von Carolyn gelernt habe. Die Schauspielerin ließ sich für ihre Darstellung von einem Buch über Carolyn inspirieren und versuchte sogar, deren Gesichtsausdrücke aus Fotos nachzuahmen. Paul wiederum hörte sich täglich John Kennedys Hörbuch an, um dessen Stimme und Sprachmuster zu verinnerlichen.

Die Serie zeigt Carolyn als aufstrebenden Star bei Calvin Klein im New York der Neunziger, die auf einer Party auf John trifft. Doch der Weg zu ihrer Beziehung ist steinig: Johns On-off-Freundin, Filmstar Daryl Hannah (65), seine Mutter Jacqueline Kennedy Onassis (†64) und Carolyns eigene Zurückhaltung, ins Rampenlicht zu treten, stehen der Liebe im Weg. Sarah wurde 1996 geboren und war erst drei Jahre alt, als das Paar starb. Für ihre Vorbereitung las sie zahlreiche Bücher mit Interviews von Menschen, die Carolyn kannten. "Ich habe gelernt, was für eine aufregende, lebhafte und unglaublich intelligente Frau sie tatsächlich war", so die Tony-nominierte Darstellerin. Am 12. Februar bewarben Sarah und Paul die Serie am Empire State Building in New York – beide im passenden schwarzen Leder-Look.

Getty Images John F. Kennedy Jr. mit seiner Frau Carolyn, 1998

Imago Sarah Pidgeon und Paul Anthony Kelly bei der Premiere von "Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette"

Getty Images Sarah Pidgeon bei der Premiere von "The Friend" auf dem Toronto International Film Festival 2024