Beerdigung: Lisa Marie Akkaya verabschiedet sich von Xavi

Lisa Marie Akkaya (24) hat sich nach dem Tod ihres kleinen Sohnes Xavi nun auf Instagram von ihm verabschiedet. Der Junge wurde heute beerdigt, wie die Social-Media-Bekanntheit in einem emotionalen Beitrag mitteilte. Zu berührenden Fotos des Kindes schrieb Lisa Marie: "Heute haben wir dich zu Grabe getragen, mein kleiner Xavi. Und nichts an diesem Tag fühlt sich echt an. Ich wünschte, ich hätte dir noch mehr zeigen können, wie sehr ich dich liebe. Ich hätte mir so viel mehr Zeit mit dir gewünscht. Ein riesiger Teil von mir ist mit dir gegangen."

In ihrem Post offenbarte Lisa Marie auch, dass sie bereits während der Schwangerschaft um das Leben ihres Sohnes bangen musste. "Ich habe dich schon in der Schwangerschaft fast verloren und hatte solche Angst um dich." Schon damals hätten die Ärzte ihr dazu geraten, die Schwangerschaft zu beenden – zu groß war das Risiko für die Mutter. "Aber ich habe meine eigene Gesundheit hinten angestellt. Ich habe mich für dich entschieden. Für dein Leben", erzählte Lisa Marie. Die Influencerin schilderte außerdem, dass sie sich immer vorgestellt habe, wie Xavi gemeinsam mit seinem großen Bruder Emilio die Welt erobere. "Ich habe dich immer in der Zukunft gesehen, wie du mit Emilio spielst, wie ihr zusammen aufwachst wie kleine Zwillinge und ich euch beide beim Großwerden begleite. Dieses Bild werde ich für immer in mir tragen, mein kleiner Hase", so Lisa Marie.

Nach einer Obduktion stand die Todesursache fest: Xavi starb am plötzlichen Kindstod – einem der tragischsten und gleichzeitig unerklärlichsten Phänomene, mit denen junge Eltern konfrontiert werden können. Die Anteilnahme in der Community und von Freunden und Wegbegleitern ist riesig. Lisa Maries Mann Furkan (25) erklärte seinen Followern kurz nach der Beerdigung, dass die Anwesenden sich mit Ballons und kleinen Nachrichten von Xavi verabschiedet hatten. Das Paar gewährt schon seit Langem immer wieder Einblicke in den Familienalltag, auch in die tiefe Trauer. "Du bist mein Sohn und du bleibst mein Sohn. Mami liebt dich über alles, mein Engel. Versprich mir, dass du auf deinen großen Bruder aufpasst von oben", schrieb Lisa Marie am Ende ihres Posts.

Anzeige Anzeige

Instagram / Lisa Marie Akkaya Lisa Marie Akkaya im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Xavi, der kleine Sohn von Lisa Marie und Furkan Akkaya

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Furkan Akkaya und Lisa Akkaya, Social-Media-Stars