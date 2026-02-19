Sarah Ferguson ist nach Verhaftung von Andrew untergetaucht

Während ihr Ex-Mann Andrew Mountbatten-Windsor (66) derzeit in Polizeigewahrsam sitzt, ist seine frühere Ehefrau Sarah Ferguson (66) offenbar untergetaucht. Die Sängerin, die von 1986 bis 1996 mit Andrew verheiratet war, wurde zuletzt am 16. September auf der Beerdigung von Katharine, Herzogin von Kent, auf einem öffentlichen Event gesehen. Seitdem ist sie von der Bildfläche verschwunden. Während die Polizei das ehemalige gemeinsame Zuhause des Ex-Paares, die "Royal Lodge", durchsucht und Andrew ohne Sonderbehandlung in einer Zelle sitzt, fragen sich viele Royalfans, wo sich Fergie derzeit aufhält.

Laut Daily Mail plant die frühere Herzogin von York einen Neuanfang in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Sie soll sich bereits vor Ort aufgehalten und dort Anfang Februar ihre jüngste Tochter Eugenie getroffen haben. Die Prinzessin befand sich rund um den 10. Februar in Doha, der Hauptstadt von Katar, wo sie in ihrer Funktion als Direktorin des Kunsthändlers "Hauser & Wirth" eine Kunstmesse besuchte. Gegenüber Freunden soll Fergie gesagt haben: "Ich muss wieder arbeiten. Ich brauche Geld." Zudem soll sie sich Anfang Februar mit Vertrauten in den französischen Alpen aufgehalten haben. Royal-Autor Andrew Lownie, der das Buch "Entitled: The Rise and Fall of the House of York" schrieb, äußerte sich jüngst zu den Umzugsplänen: "Die Menschen im Nahen Osten interessiert es nicht, was Sarah getan hat. Und selbst wenn sie ihren Titel als Herzogin von York nicht mehr hat, wird sie weiterhin als Mitglied des Königshauses angesehen und entsprechend behandelt werden – und das weiß sie."

Fergies Ruf ist durch ihre Verstrickungen in den Fall Jeffrey Epstein (†66) stark beschädigt. E-Mails zwischen ihr und dem pädophilen Hedgefonds-Millionär zeigen, dass sie ihn wiederholt um Geld zur Begleichung ihrer Schulden bat. Auch nach seiner Haftstrafe wegen Sexualdelikten blieb sie in Kontakt mit ihm. Im Zuge der Epstein-Enthüllungen verlor Fergie wie ihr Ex-Mann ihren royalen Titel. Die Veröffentlichung ihres Kinderbuches wurde gestoppt und zuletzt musste sie fünf Unternehmen, die in ihrem Namen liefen, schließen. Andrew war am Donnerstagmorgen von der Polizei auf dem Landsitz von König Charles III. (77) in Norfolk abgeführt worden. Wegen seiner Verstrickungen in den Fall Jeffrey Epstein und des konkreten Vorwurfs des Amtsmissbrauchs befindet sich der Bruder des Königs derzeit in Gewahrsam.

Getty Images Sarah Ferguson im September 2024

Imago Sarah Ferguson und Andrew Mountbatten-Windsor vor der Westminster Cathedral in London, 16. September 2025

Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson 2025 in London