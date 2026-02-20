An Ostern geht es mit dem "Traumschiff" nach Island

Ostern steht vor der Tür und damit auch die nächste Traumschiff-Reise: Bereits am 5. April um 20:15 Uhr lädt das ZDF seine Zuschauer ein, Kapitän Max Parger und seine Crew auf einer Fahrt nach Island zu begleiten. Laut Quotenmeter steuert Florian Silbereisen (44) die MS Amadea gemeinsam mit prominenten Gästen wie Michaela May (73), Saskia Vester (66), Barnaby Metschurat (51), Bernhard Piesk (47) und Reality-TV-Star Evelyn Burdecki (37) durch die beeindruckende isländische Kulisse. An Bord warten gleich mehrere emotionale Geschichten auf die Passagiere, die für reichlich Dramatik und bewegende Momente sorgen.

Im Mittelpunkt stehen die beiden Alleinreisenden Dominik Dahlke und Nikolaus Andresen, verkörpert von Bernhard Piesk und Barnaby Metschurat, wie Fernsehserien.de berichtet. An Bord erfahren die Männer völlig überraschend, dass sie Halbbrüder sind – ihr verstorbener Vater hatte ein jahrelang verborgenes Doppelleben geführt und ihnen zudem ein Ferienhaus an einem isländischen Fjord hinterlassen. Während Dominik Antworten sucht und sich der Vergangenheit stellen will, zieht sich Nikolaus zunehmend zurück und denkt sogar darüber nach, die Reise abzubrechen. Parallel dazu genießt Evelyn Küpper, gespielt von Saskia Vester, die Fahrt mit ihrer Enkelin Ronja und lässt sich von Bordstylistin Vera, dargestellt von Evelyn Burdecki, verwöhnen. In Island trifft Evelyn jedoch auf ihre frühere große Liebe Antonia "Toni" Meissner, gespielt von Michaela May – ein Wiedersehen, das ihre Gefühle gehörig durcheinanderbringt.

Neben den großen Emotionen bietet die Osterfolge auch Einblicke in das Miteinander der Crew: Schiffsärztin Jessica Delgado, gespielt von Collien Fernandes (44), möchte gemeinsam mit Hoteldirektorin Hanna Liebhold, verkörpert von Barbara Wussow (64), bei einer Wanderung durch die isländische Natur den Kopf freibekommen. Währenddessen nehmen Kapitän Max und Staff-Kapitän Martin Grimm Jessicas Zweifel an isländischen Mythen zunächst nicht ernst – bis sie sich verirrt und unerwartet Hilfe von dem geheimnisvollen Jon erhält. Fans dürfen sich also auf jede Menge Gefühle, Drama und Spannung freuen. Wer nicht bis zum Ostersonntag warten möchte, kann die Folge laut Fernsehserien.de bereits ab dem 28. März auf ZDF.de streamen.

ZDF / Dirk Bartling. Florian Silbereisen, Daniel Morgenroth und Barbara Wussow in der Traumschiff-Oster-Episode

ZDF/ Dirk Bartling Martin Grimm (Daniel Morgenroth), Max Parger (Florian Silbereisen), Hanna Liebhold (Barbara Wussow)

ZDF/Dirk Bartling Collien Ulmen-Fernandes, Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth in "Das Traumschiff", 2025