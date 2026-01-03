"Das Traumschiff" übertrumpft die "Tatort"-Quoten im TV

Florian Silbereisen (44) und seine Das Traumschiff-Crew sind mit einem echten Paukenschlag ins neue Jahr gestartet: Am Neujahrstag legte das ZDF-Kultschiff im Quotenduell ausgerechnet den Tatort an die Kette – und das in der sonst so hart umkämpften jungen Zielgruppe. Während im Ersten fleißig in Dresden ermittelt wurde, verfolgten im ZDF mehr als fünf Millionen Zuschauer die Neujahrsepisode "Afrika: Madikwe". Besonders bei den 14- bis 49-Jährigen hieß der Sieger klar "Das Traumschiff", wie das Branchenmagazin DWDL berichtet: Mit 13,2 Prozent Marktanteil stach Kapitän Florian den Krimi-Klassiker aus, der in dieser Altersgruppe nur auf 9,6 Prozent kam.

Für zusätzlichen Wirbel sorgte an Bord eine Szene, über die schon vor der Ausstrahlung viel diskutiert wurde: Florian alias Max Parger küsste in der Folge Schauspielerin Valentina Pahde (31), bekannt als Sunny aus der RTL-Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Doch nicht nur bei dem Kapitän wurde es romantisch – auch zwischen zwei Gästen im Teenageralter flogen die Funken. Dass die beiden Teenies zeitgleich auch noch Stiefgeschwister in spe sind, war für einige Fans zu heikel und sorgte im Netz für Kritik. Für die eingefleischten Fans, die sich auch von Romantik zwischen Geschwistern nicht abschrecken lassen, folgt nun jedoch eine Durststrecke: Vorerst stehen keine weiteren Sendetermine vom Traumschiff an.

Beim "Tatort" hingegen dürfen sich Fans auf Nachschub freuen: Nach der Neujahrsausgabe gibt es schon am Sonntag, dem 4. Januar, den nächsten Film. In der Folge "Das jüngste Geißlein" müssen die Ermittler Tobler und Berg im Schwarzwald einen neuen Fall lösen. Am 11. Januar geht es mit Ballauf und Schenk weiter: In Köln passiert in der Oper ein Mordfall. Darauf folgen Lannert und Bootz mit der Episode "Ex-It" sowie Moormann und Selb mit "Wenn man nur einen retten könnte".

Anzeige Anzeige

ZDF/ Dirk Bartling Martin Grimm (Daniel Morgenroth), Max Parger (Florian Silbereisen), Hanna Liebhold (Barbara Wussow)

Anzeige Anzeige

MDR / MadeFor / Steffen Junghans Cornelia Gröschel, Yassin Trabelsi und Martin Brambach im "Tatort: Nachtschatten"

Anzeige Anzeige

ZDF Valentina Pahde und Florian Silbereisen in "Das Traumschiff", Neujahresfolge 2026