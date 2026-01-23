Überraschung: Sie ist bei neuer "Traumschiff"-Episode dabei

Große Wiedersehensfreude auf hoher See: Uschi Glas (81) feiert ihr Comeback auf dem "Traumschiff" und steht aktuell wieder für das ZDF vor der Kamera. Gedreht wird an gleich zwei exotischen Zielen – "Bangkok" und "Vietnam" –, und genau dort, in Vietnam, ist die Schauspielerin Teil des Ensembles. Laut einer ZDF-Pressemitteilung laufen die Dreharbeiten bis etwa Mitte April. Mit an Bord sind neben Uschi Glas auch Barbara Schnitzler und Anselm Bresgott, außerdem Janina Stopper, Maximilian Befort und Nelly Hoffmann. Für Fans ist es ein Moment mit Geschichte, denn Uschi stach bereits 1986 erstmals mit dem Serienklassiker in See.

Das "Traumschiff" gilt seit Jahrzehnten als Quotengarantie, zuletzt überholte eine Folge sogar den "Tatort", wie in Branchenberichten hervorgehoben wurde. Zwischen Begeisterung und Kritik sorgt das Format regelmäßig für Gesprächsstoff, doch die Mischung aus Fernweh, Romantik und Gaststars bleibt der Erfolgsanker. Für Uschi Glas ist es die Rückkehr nach einer längeren Pause: Zuletzt war die Schauspielerin 2019 in der Episode zu sehen, die nach Antigua führte. Dass das ZDF nun parallel zwei neue Folgen realisiert und an Originalschauplätzen in Asien dreht, knüpft an die Tradition der Reihe an, große Namen mit großen Kulissen zu verbinden.

Uschi Glas, die ihre ganz eigene Einstellung zum Thema Älterwerden hat, ist seit Jahrzehnten ein vertrautes Gesicht in deutschen Wohnzimmern. Die Schauspielerin prägte Generationen – vom Kino der späten 1960er über Kultserien bis zu Familienfilmen. Privat ist sie Mutter von drei erwachsenen Kindern und meistert seit Jahren erfolgreich den Spagat zwischen Familie und Beruf. Ihre energiegeladene Art und ihr anhaltender Erfolg in der Film- und Fernsehbranche machen sie nicht nur für ihre Fans, sondern auch für ihre Kolleginnen und Kollegen zu einer stets bewunderten Persönlichkeit. Uschis Rollenwahl unterstreicht, dass sie sich treu bleibt, ohne dabei den Blick für neue Herausforderungen zu verlieren.

Anzeige Anzeige

ZDF/ Dirk Bartling Martin Grimm (Daniel Morgenroth), Max Parger (Florian Silbereisen), Hanna Liebhold (Barbara Wussow)

Anzeige Anzeige

Getty Images Uschi Glas, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Uschi Glas, Schauspielerin