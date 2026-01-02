Florian Silbereisens "Traumschiff"-Kuss sorgt für Top-Quoten

Florian Silbereisen (44) hat am Neujahrstag auf dem Traumschiff für ein TV-Ereignis gesorgt, über das schon im Vorfeld heftig gesprochen wurde: Der Kapitän Max Parger küsst die von Valentina Pahde (31) gespielte Ärztin Dr. Sophia Berg – und Millionen schauten zu. Ausgestrahlt wurde die Folge am 1. Januar im ZDF, gedreht wurde rund um Madikwe in Afrika. Fans zeigten sich begeistert von Ex-GZSZ-Star Valentina, die zusammen mit dem 44-Jährigen die romantischste Szene des Abends lieferte. Das Ergebnis: Top-Quoten und ein klarer Sieg in der jungen Zielgruppe, wie DWDL berichtet.

Laut dem Branchenportal verfolgten über fünf Millionen Zuschauer das Kult-Format im Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte das "Traumschiff" 13,2 Prozent Marktanteil und war damit das stärkste fiktionale TV-Programm des Tages. Valentina, die seit gut einem Jahr wieder Single ist, zog nach der Ausstrahlung ein charmantes Kuss-Fazit: "Der Kuss mit Florian hat Spaß gemacht, er weiß, was er tut!", sagte sie. Auf Nachfrage legte sie nach, was ihr privat wichtig ist: "Routine killt jede Leidenschaft. Ich bin ein Riesenfan von spontanen Date Nights und kleinen Aufmerksamkeiten", erklärte sie. Zu ihrem Filmpartner fand sie warme Worte: "Er bekommt eine 10 von 10 von mir. Aber viel wichtiger: Er ist ein total professioneller Kollege", so die Schauspielerin.

Und offenbar kann sich Valentina sogar eine dauerhafte "Traumschiff"-Rolle vorstellen. Im Gespräch mit RTL verriet die Schauspielerin kürzlich: "Für mich war es das erste Mal, dass ich eine Ärztin gespielt habe. Daher kann ich mir natürlich vorstellen, noch mal Dr. Sophia Berg zu spielen." Sie zeigte sich begeistert von den Dreharbeiten und betonte: "Ich würde mich schon auch als Schiffsärztin oder assistierende Ärztin sehen, um einfach schöne Geschichten rund ums Traumschiff zu kreieren." Wie sehr ihr die Arbeit an Bord gefallen hat, stellte sie auch hier noch einmal deutlich klar: "Florian ist einfach ein toller Kollege, der aber auch sehr professionell ist. Wir sind die Szenen immer zusammen durchgegangen", erklärte die Schauspielerin.

Anzeige Anzeige

ZDF/ Dirk Bartling Martin Grimm (Daniel Morgenroth), Max Parger (Florian Silbereisen), Hanna Liebhold (Barbara Wussow)

Anzeige Anzeige

ZDF Valentina Pahde und Florian Silbereisen in "Das Traumschiff", Neujahresfolge 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde, Juni 2025