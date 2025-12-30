Collien Fernandes & Barbara schwärmen von Traumschiff-Zeit

Wenn das Traumschiff über die Feiertage im TV in See sticht, herrscht an Bord hinter den Kulissen keineswegs nur Urlaubsstimmung vor den Kameras – es wird auch kräftig gefeiert. Schauspielerin Barbara Wussow (64) und Moderatorin Collien Fernandes (44) haben jetzt verraten, wie turbulent die Drehs mit Kapitän Florian Silbereisen (44) wirklich sind. Gedreht wird wochenlang auf hoher See, oft fernab vom Alltag an Land. Nach Drehschluss verwandeln sich Deck, Bar und Heck in Treffpunkte für das gesamte Team. Zwischen Abendessen, Drinks und langen Gesprächen entstehen dabei innige Verbindungen – und mit Florian wird es nicht selten eine Party bis vier Uhr früh.

Im Gespräch mit Schöne Woche beschreibt Collien das Leben an Bord als eine Art besondere WG auf Zeit. "Das 'Traumschiff' ist während der Drehs meine Halbjahres-WG", erzählt sie und berichtet, dass Team und Cast fast täglich zusammen essen, trinken und zwischendurch auch mal ausgelassen feiern. Weil die Drehtage sich wie eine lange Reise anfühlen, wächst die Crew eng zusammen. Aus Kolleginnen werden Freundinnen, und aus dem Drehteam wird eine kleine Ersatzfamilie. Barbara spricht von einem "kleinen eigenen Biotop" mitten auf dem Meer, in dem man sich nach Feierabend an der Jupiter-Bar oder am Heck trifft, plaudert und herzlich lacht. Besonders staunt sie über Florian: "Mit ihm kann man bis vier Uhr früh feiern, und um sieben steht er topfit in der Maske: Text auswendig, Kopf klar", sagte sie im Gespräch.

Für Barbara ist das Schiff längst mehr als nur ein Arbeitsplatz, es fühlt sich an wie ein zweites Zuhause. Sie kennt viele im Team seit Jahren, weiß, wer am liebsten noch auf einen letzten Drink bleibt oder wer bei Heimweh einen extra Anruf zu Hause braucht. Auch Collien schwärmt von dem besonderen Zusammenhalt, der sich nur entwickelt, wenn man über Wochen auf engem Raum lebt, arbeitet und feiert. Die Abende an Deck, wenn alle bei einem Getränk zusammensitzen, werden für viele zur wichtigsten Zeit des Tages, in der private Geschichten ausgetauscht, Liebeskummer besprochen oder einfach nur gemeinsam gelacht wird. So wird aus dem glamourösen "Traumschiff" im Fernsehen hinter den Kulissen ein vertrauter Ort, an dem aus Kolleginnen Vertraute und aus Kapitän und Crew fast so etwas wie eine kleine Familie werden.

ZDF/Dirk Bartling Barbara Wussow und Florian Silbereisen in der "Traumschiff"-Neujahrsfolge, 2025

ZDF / Dirk Bartling Simone Thomalla, Barbara Wussow und Collien Ulmen-Fernandes bei "Das Traumschiff"

Instagram / floriansilbereisen.official Florian Silbereisen, Collien Ulmen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth, "Traumschiff"-Schauspieler