Film abgesagt: Gerard Butler verlässt "Plane"-Fortsetzung

Es hätte ein weiteres Actionabenteuer mit Gerard Butler (56) und Mike Colter (49) werden sollen – doch daraus wird nun nichts. Wie Mike jetzt in einem Interview mit The Direct verriet, wurde die geplante Fortsetzung des Films "Plane" mit dem Titel "Ship" abgesagt, nachdem Gerard kurz vor Drehbeginn aus dem Projekt ausgestiegen war. Der Schauspieler und Produzent habe sich zwei Wochen vor dem geplanten Filmstart dazu entschieden, nicht weiter an dem Sequel mitzuwirken. "Gerard hat sich in letzter Minute entschieden, dass er nicht weitermachen wollte, und es gab nicht viel Diskussion darüber. Er ist einfach zwei Wochen vorher ausgestiegen und wir standen da und versuchten herauszufinden, was wir tun sollten. Und schließlich löste sich das auf", erklärte Mike.

Mike sollte in "Ship" die Hauptrolle übernehmen, während Gerard zwar nicht als Hauptdarsteller dabei gewesen wäre, aber als Produzent zurückkehren und möglicherweise einen Cameo-Auftritt absolvieren sollte. Der Schauspieler zeigte sich enttäuscht über das gescheiterte Projekt und verriet, dass er sich auf die Fortsetzung gefreut hatte. "Was ist mit der Figur passiert und wie ist sie von der Insel gekommen? Genau da wollten wir weitermachen. Deshalb war ich gespannt darauf", so Mike. Die Handlung hätte seinen Charakter Gaspare auf ein Frachtschiff in Ostasien gebracht, wo er entdeckt hätte, dass das Schiff für einen Menschenhändlerring genutzt wird. Gemeinsam mit dem zweiten Offizier und einem Passagier mit militärischer Erfahrung hätte Gaspare die Gefangenen befreien und die unschuldigen Passagiere retten sollen.

Im Original "Plane" spielte Gerard einen Flugkapitän, dessen Maschine eine Notlandung in einem gefährlichen Gebiet der Philippinen machen musste. Mike verkörperte den Gefangenen Gaspare, der gerade ausgeliefert werden sollte. Am Ende des Films half Gaspare dabei, die Situation zu retten, entkam dann aber seiner Auslieferung, indem er in den Dschungel flüchtete. Erst vor drei Monaten feierte der Film auf Netflix einen sensationellen Erfolg. Der Actionthriller landete direkt auf Platz eins der Streamingcharts. Zuschauer und Kritiker waren gleichermaßen begeistert. Auf Rotten Tomatoes konnte der Film satte 94 Prozent beim Publikum erzielen, während die Fachpresse mit durchschnittlich 78 Prozent zustimmte. Umso überraschender ist es, dass Gerard so kurzfristig aus dem Sequel ausgestiegen ist.

Getty Images Gerard Butler, Juli 2024

Getty Images Mike Colter beim Film Festival in Toronto

Getty Images Gerard Butler und Mike Colter bei der New Yorker Premiere von "Plane" im AMC Lincoln Square Theater