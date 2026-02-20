Shia LaBeouf und Mia Goth: Insider packt über Trennung aus

Shia LaBeouf (39) und Mia Goth (32) sollen getrennt sein: Nach neuen Berichten ist ihre Beziehung im Jahr 2025 zu Ende gegangen. Nun hat sich ein Insider gegenüber dem Magazin People zu den Hintergründen der Trennung geäußert und gibt Einblicke in die offenbar turbulente Beziehung der beiden Hollywood-Stars. "Ihre Beziehung war schon immer kompliziert. Sie haben sich nicht gut verstanden und hatten im letzten Jahr eine Menge Drama", verriet die Quelle.

Mia habe Shia schließlich dazu ermutigt, auszuziehen. Der Schauspieler sei daraufhin in die Gegend von New Orleans gezogen, wo er kürzlich verhaftet wurde. Die Quelle betonte jedoch auch, dass die Gefühle zwischen den beiden trotz der Trennung weiterhin komplex seien: "Sie liebt ihn, aber sie braucht ihn auch nicht. Sie ist sehr unabhängig. Sie hat ihr eigenes Leben, ihre eigene Karriere und ihre Priorität ist ihre Tochter." Shia liebe seine Tochter ebenfalls und halte Kontakt zu ihr, so der Insider weiter.

Shia und Mia lernten sich bei den Dreharbeiten zu "Nymphomaniac" kennen. 2016 heirateten sie in Las Vegas, später berichteten Medien über eine Trennung und ein Liebes-Comeback. 2022 wurden sie Eltern einer Tochter. Öffentliche Auftritte als Paar waren in den vergangenen Jahren selten, vieles hielten sie privat. Shia ist bekannt für Filme wie "Transformers" und seine kontroversen öffentlichen Auftritte, Mia für Rollen in Filmen wie "X" und "Frankenstein".

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Shia LaBeouf und Mia Goth

Getty Images Mia Goth und Shia LaBeouf im Oktober 2014 in London

Mia Goth und Shia LaBeouf